Hochbetrieb und halbe Preise: Einzelhändler vor dem Lockdown

Wetzlarer Lichterglanz entfällt: Die für Mittwoch, 16. Dezember, geplante Illumination der Wetzlarer Innenstadt ist abgesagt. "Wir haben uns entschlossen, diese Aktion, die am 2. Dezember unter den gegebenen Umständen sehr erfolgreich war, in das Weihnachtsflair 2021 zu integrieren und zu wiederholen", teilt Rainer Dietrich vom Stadtmarketing mit.

Die für 21. Dezember geplante nichtöffentliche Ziehung der Gewinner der Sterntaleraktion bleibt bestehen. Die Gewinner werden in der zweiten Januarwoche über ihre Gewinne informiert und die Gewinner der 4 Hauptpreise (einmal 1000, einmal 500 und zweimal 250 Euro) erhalten Ihre Einkaufsgutscheine im Rahmen eines Pressetermins nach dem 10. Januar 2021. Die ursprünglich bis zum 31. März datierte Möglichkeit die Gewinne (Einkaufsgutscheine) bei den mitmachenden Betrieben einzulösen, wird bis zum 30. April 2021 verlängert.

Schaufensterwettbewerb schönste Adventsdekoration: Am ersten Wetzlarer Schaufensterwettbewerb in der Adventszeit haben sich über 25 Einzelhandelsbetriebe beteiligt. Die Prämierung der Gewinner wird im Rahmen eines Pressetermins nach dem 10. Januar 2021 erfolgen. "Wir sind sehr traurig, dass wir diese Terminanpassungen vornehmen müssen, sehen aber aufgrund der derzeitigen Situation, insbesondere unter Berücksichtigung der Maßnahmen zum harten Lockdown keine andere Möglichkeit und bitten um Verständnis", so Dietrich.