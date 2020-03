Hochbrücke zwei Nächte gesperrt

Die Hochstraße in Wetzlar bei Nacht: Wegen Brückenbauarbeiten bei Garbenheim muss die Bundesstraße 49 in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch und in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zwischen den Anschlussstellen Wetzlar-Dalheim und Wetzlar-Ost voll gesperrt werden. Archivfoto: Reeber