Hochwasser in Mittelhessen: Eine Bilanz

Mit vereinten Kräften: Feuerwehrleute kämpfen am Freitagabend in Solms gegen Hochwasser. Foto: Feuerwehr Solms

Die Lahn hat am Samstag auch dem Weilburger Jugendzeltplatz einen ungebetenen Besuch abgestattet. Unser Foto lässt vermuten, dass die braunen Fluten trotzdem per Schild höflich willkommen geheißen wurden. Foto: Margit Bach

Es fehlte nicht viel: In Katzenfurt und Dillheim kam das Wasser Häusern bedenklich nahe.Foto: Jörg Fritsch

Land unter an der Lahn bei Albshausen am Samstagmorgen (im Hintergrund: Niederbiel). Foto: Harry Bittrich

Land unter zwischen Allendorf und Haiger: Hier hat der Haigerbach am Freitag die Wiesen unter Wasser gesetzt (links). In diesem Tal sollte ursprünglich ein Teil des Hessentags 2022 stattfinden. Inzwischen sind diese Pläne für das Landesfest aber geändert worden. Foto: Christoph Weber

In Büdingen im Wetteraukreis hat das Hochwasser katastrophale Ausmaße: Ein Fahrzeug der Feuerwehr fährt durch eine überschwemmte Straße in der Innenstadt. Derweil warten Bewohner eines Alten-und Pflegeheimes in ihren Rollstühlen auf den Transport zu einer Sammelstelle, nachdem das Heim wegen des Hochwassers hatte komplett evakuiert werden müssen.Fotos: 5Vision.media/Rumpenhorst/dpa