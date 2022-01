Hohe Inzidenzen: Omikron hat Kitas fest im Griff

"Unsere Beobachtungen in der Omikronwelle zeigen, dass es in sämtlichen Einrichtungen zu mehr Fällen kommt als bei der Delta-Variante", teilt Nicole Zey, Pressesprecherin des Lahn-Dill-Kreises, mit. Eine Folgeinfektion in der Einrichtung ergebe sich daraus nicht zwingend, da die Kinder neben ihren Kontakten in der Einrichtung auf dem Weg dorthin und von dort nach Hause und im privaten Bereich zusätzliche Kontakte hätten. Die Kontakte und deren Intensität in der Einrichtung lassen sich regelmäßig nicht mehr nachvollziehen. "Aus infektionshygienischer Sicht empfehlen wir dringend bei Fallhäufungen in Kitas, die betroffene Gruppe zu schließen, um zumindest Infektionsgeschehen in der Einrichtung zu minimieren." Die Entscheidung darüber treffe der Träger. Eine Anordnung zur Schließung einer Gruppe durch das Gesundheitsamt komme nur in Betracht, wenn kausale Zusammenhänge zwischen Infektionen und organisatorischen Defiziten auf Trägerseite festzustellen seien. Dies sei bislang nicht der Fall gewesen.

"Wichtig zu wissen ist, dass wir im Lahn-Dill-Kreis im Vergleich zum gesamten Land Hessen keine gesonderte Infektionslage haben", so Zey. Man müsse bedenken, dass von einer Kitaschließung auch die kritische Infrastruktur betroffen sein könnte - sprich Eltern, die in systemrelevanten Berufen arbeiten.

Seit Montag haben auch Eltern infizierter Kinder die Möglichkeit, ihre Daten über den digitalen Ermittlungsbogen, den sie zuvor per SMS erhalten haben, an das Gesundheitsamt zu senden. Die Absonderungspflicht von Infizierten trete von Gesetzes wegen unmittelbar ein, nicht erst mit einer Nachricht des Gesundheitsamtes, betonte Zey.