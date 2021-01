Holzunterstand brennt

Mehrere Wetzlarer Wehren haben am Samstag einen Brand in Dutenhofen gelöscht. Foto: Feuerwehr Wetzlar

WETZLAR-DUTENHOFEN - Ein brennender Holzunterstand hat am frühen Samstagmorgen (9. Januar) die Feuerwehr in Dutenhofen auf den Plan gerufen. Um 6.36 Uhr ging der Alarm ein, zwei Stunden später war das Feuer in der Friedenstraße gelöscht. Zur Unterstützung wurde die Stadtteilfeuerwehr Münchholzhausen, das Beleuchtungsfahrzeug aus Niedergirmes und der Einsatzleitwagen aus Hermannstein nachalarmiert. Insgesamt waren 34 Einsatzkräfte vor Ort. Ein Übergreifen der Flammen auf einen Geräteschuppen konnte verhindert werden. Verletzt wurde nach Angaben der Feuerwehr niemand. Die Brandursache ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.