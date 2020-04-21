Hotels hätten kein Problem mit Corona-Regeln

Die meisten Wetzlarer Hotels haben geschlossen. Das Best Western beherbergt in Corona-Zeiten nur noch Geschäftsleute. Foto: Steffen Gross
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