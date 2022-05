"Huckepack"-Bilderbuchpreis in Wetzlar verliehen

Jordan Scott (l.) und Sidney Smith sind in der Phantastischen Bibliothek Wetzlar mit dem "Huckepack"-Bilderbuchpreis ausgezeichnet worden. Fotos: Phantastische Bibliothek

WETZLAR - Zum siebten Mal wurde in der Phantastischen Bibliothek Wetzlar der mit 1000 Euro dotierte und vom pädagogischen Verlag "Das Netz" gestiftete "Huckepack"-Bilderbuchpreis vergeben. Durchsetzen konnte sich ein Titel aus Kanada, der in Deutschland im Stuttgarter Aladin-Verlag erschienen ist: "Ich bin wie der Fluss" von Jordan Scott und Sydney Smith (Illustration) überzeugte als stärkstes Bilderbuch, das sich im Rahmen des Vorlesens dazu eignet, ein Kind emotional zu stärken.

In dem poetischen Bilderbuch erzählt ein namenlos bleibender Junge aus der Ich-Perspektive über ein Schlüsselerlebnis, das in entscheidender Weise dazu beiträgt, sich selbst annehmen zu können: Nach einem besonders schlimmen Tag in der Schule, an dem es dem Jungen aufgrund seiner Sprachstörung nicht gelingt, vor der Klasse zu sprechen, lädt ihn sein Vater zu einem Ausflug an den Fluss ein. Dort, angesichts des sprudelnden und gischtenden Wassers, gibt der Vater seinem Sohn ein inneres Bild, das ihn sein Leben lang begleiten wird: "Du bist wie der Fluss", sagt er, und die Identifikation mit dem lebendigen Wasser beruhigt den Jungen. Er, der sich zuvor in Worten verhedderte und darunter litt, dass sich einzelne Wörter wie Wurzelwerk in seinem Mund verflechten, findet sich in der Metapher wieder und kann sich endlich selbst akzeptieren.

"Das Buch ist einfach unglaublich", sagt Bettina Twrsnick aus der Jury und bezieht sich damit zum einen auf die grandiosen Bilder, zum anderen aber auch auf den lyrischen Text, der von Bernadette Ott so wunderbar ins Deutsche übertragen wurde. Über 400 Bilderbücher aus dem Jahr 2021 waren von der Jury eingehend geprüft und bewertet worden.

Der Preis wurde am Freitag, 6. Mai, im Rahmen eines pädagogischen Fachtags zum Thema "Zeit für starke Kinder" vertretungsweise an Amelie Sturm aus dem zur Verlagsgruppe Thienemann gehörenden Aladin-Verlag übergeben.