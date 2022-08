Hummeln machen keinen Sommerurlaub

Eine Hummel im Anflug auf eine Tomatenblüte: Der Nabu Hessen mit Sitz in Wetzlar ruft dazu auf, diese und andere Sechsbeiner zu zählen. Foto: Patrick Pleul/dpa

WETZLAR - Zeit für Urlaub und Sonnenbaden haben Hummeln nicht wirklich: Sie arbeiten den Sommer über durch. Die plüschigen Kunstflieger stehen in diesem Jahr beim Insektensommer des Naturschutzbunds (Nabu) noch bis zum Sonntag, 14. August, im Fokus.

"Kannst Du Hummeln am Hintern erkennen?", lautet die Entdeckungsfrage für alle, die zum ersten Mal genauer bei den Insekten hinschauen. Die häufigsten Arten hierzulande sind Ackerhummel, Steinhummel und Erdhummel, berichtet der Nabu Hessen mit Sitz in Wetzlar in einer Pressemitteilung.

Naturnah und blütenreich - das freut die Tiere

Wer Hummeln helfen will, sollte seinen Garten oder Balkon möglichst naturnah und blütenreich gestalten. Hummeln nähmen auch gerne Nistkästen an. Diese ließen sich selbst basteln oder seien im Fachhandel zu kaufen.

"Es ist wichtig, dass möglichst viele Menschen an der Aktion teilnehmen", erklärt Nabu-Landesvorsitzender Gerhard Eppler. Jeder gesichtete Sechsbeiner solle gezählt und gemeldet werden. Im August zählten dazu vor allem Schwalbenschwanz, Kleiner Fuchs, Ackerhummel, Blaue Holzbiene, Siebenpunkt-Marienkäfer, Streifenwanze, Blaugrüne Mosaiklibelle und Grünes Heupferd.

Eppler weiter: "Man schützt nur, was man kennt und der Insektensommer bietet die wunderbare Möglichkeit, in der Ferienzeit ein spannendes Natur-Abenteuer zu erleben. Mit Freunden oder der Familie die Welt der Insekten beobachten und so die Natur am Urlaubsort entdecken - das macht Spaß und fördert die Artenkenntnis".

Beobachtet und gezählt werden kann fast überall. Egal ob im eigenen Garten oder im Urlaub. Das Beobachtungsgebiet soll nicht größer sein als etwa zehn Meter in jede Richtung vom eigenen Standpunkt aus. Gezählt wird bis zu eine Stunde lang. Gemeldet werden die Beobachtungen entweder per Online-Formular oder mit der kostenlosen Web-App "Nabu Insektensommer". Die Ergebnisse werden vom Nabu ausgewertet und zeitnah veröffentlicht.