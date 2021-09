Hund beißt Frau - Freispruch für Halter

Die Aussagen zweier Frauen über einen Hundebiss in den Oberschenkel gehen vor Gericht weit auseinander. Symbolfoto: Stache/dpa

LEUN/WETZLAR - Ein Hund beißt eine Frau. Für gewöhnlich erwarten die Besucher im Zuschauerraum des Wetzlarer Amtsgerichtes eine Verurteilung des Hundehalters wegen fahrlässiger Körperverletzung. Doch am Mittwochmorgen in der Verhandlung vor Strafrichterin Michaela Friedrich-Rödig lief alles ganz anders.

Die Staatsanwältin warf der 63-jährigen Hundehalterin vor: "Sie haben im März dieses Jahres durch Fahrlässigkeit eine Person misshandelt und verletzt habe. Weil ihr Hund die 32-jährige Geschädigte in den Oberschenkel gebissen hatte, musste die Frau vier Tage im Krankenhaus stationär aufgenommen werden".

Den Rüden mit einer Flüssigkeit bespritzt

Die angeklagte Hundehalterin schilderte den Vorfall so, dass die Geschädigte, eine ehemalige Freundin, in der Wohnung der 63-Jährigen den Hund aggressiv machte, sodass dieser zugebissen hat. Dazu bespritzte sie den Rüden mit einer Flüssigkeit.

Ganz andere Erinnerungen gab die Geschädigte zu Protokoll. Sie kenne die Hundehalterin nicht näher. An dem Tag im März sei sie an dem Haus vorbei gekommen, habe ein etwas zweijähriges blondes Mädchen, auf dem Bürgersteig wahrgenommen, das von dem Hund, einem Mix aus Deutschem Schäferhund, Windhund und Labrador, angefletscht wurde. Daraufhin habe sie das Mädchen auf den Arm genommen. In diesem Moment habe der Hund ihr in den Oberschenkel gebissen.

Die Hundehalterin hatte den Rettungsdienst verständigt, der die 32-Jährige ins Krankenhaus brachte. Sie schilderte ihren Hund als sehr zutraulich, die 32-Jährige und der Rüde hätten zuvor eine liebevolle Beziehung gehabt.

Die Geschädigte humpelte vor ihrer Aussage in den Gerichtssaal, setzte sich nur vorsichtig auf eine Hälfte des Stuhles und gab an, dass sie weiterhin Schmerzen habe und aufgrund der Hundebisse nicht mehr in der Lage sei zu arbeiten. Eine anwesende Nachbarin sagte als Zeugin aus, dass die Geschädigte in Leun normal laufe. "Mir fällt nicht auf, dass sie humpelt." Dies konnte auch Rechtsanwalt Steffen Baunemann bestätigen. Staatsanwältin und Richterin hatten ihre Zweifel an den Schilderungen. Letztlich entlarvte der Einblick in das Anrufprotokoll des Smartphones der Hundehalterin die Lügen. Dort waren zahlreiche Anrufe der Geschädigten bei der Hundehalterin nachgewiesen.

Für die Staatsanwältin stand nach dem Anrufprotokoll fest: "Das, was wir gehört haben, spricht für sich. Ich beantrage Freispruch."

In ihrem Urteil folgte Richterin Friedrich-Rödig dem kurzen Plädoyer der Staatsanwaltschaft. "Es steht zwar fest, dass der Hund die Geschädigte gebissen hat." Doch bei der Halterin sei keine Fahrlässigkeit zu erkennen und ihr deshalb kein Vorwurf zu machen.

Gericht glaubt der

32 Jahre alten Frau nicht

Wenn der Hund im Wohnzimmer war und dort zugebissen habe, sei das ein ganz anderer Sachverhalt. Den Schilderungen der Geschädigten könne das Gericht keinen Glauben schenken. Viele Dinge seien nicht aufzuklären, weil die Aussagen nicht stimmig waren. Deshalb könne das Gericht die Aussagen der Geschädigten dem Urteil nicht zugrunde legen. Sie könne aufseiten der Hundehalterin keine Pflichtverletzung feststellen. Aus diesem Grund sei die 58-Jährige freizusprechen.