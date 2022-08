Hunde beweisen in Wetzlar eine feine Spürnase

Stolz präsentieren die Starter des Vereins der Hundefreunde Wetzlar ihre Urkunden vom ersten Spürhundesport-Turnier (stehend, v. l.): Maike Kammlage, Antje Waldschmidt, Rose Pausch, Susi Scheelen und Steffen Zimmermann mit ihrer Trainerin Sonja Zimmermann (vorn). Foto: Hundefreunde Wetzlar

WETZLAR - Das erste Turnier des Vereins der Hundefreunde Wetzlar (VdH) im Spürhundesport hat nicht nur ambitionierte Mensch-Hunde-Teams angezogen, sondern auch viele interessierte Zuschauer. Sie informierten sich über diese noch recht neue Art der Beschäftigung von Vierbeinern und sahen spannende Wettkämpfe, berichtet der VdH in einer Pressemitteilung.

Den Sieg der Beginner-Klasse im Trümmerfeld errang Antje Waldschmidt (VdH Wetzlar) mit ihrer Hündin Elli mit der Spitzenpunktzahl 100. Ihre Vereinskollegin Rose Pausch platzierte sich mit Quinnie hinter Startern aus Nidda und Betziesdorf auf Rang acht. Maike Kammlage mit Nelly, dem kleinsten Hund am Start, wurde Neunte.

In der Leistungsklasse 1 ging Maike Kammlage mit ihrer Cora an den Start und wurde dort klare Siegerin. Vom VdH platzierten sich in diesem Dreikampf zudem Susi Scheelen mit Mala als Zweite und Steffen Zimmermann mit Mona als Vierter.

Der kleinste Hund am Start ist Nelly von Maike Kammlage. Foto: Hundefreunde Wetzlar

Büblingshausen zu. Dennoch konzentrierten sich die schnüffelnden Hunde auf ihre in einem Trümmerfeld versteckten Such-Objekte, wie Radiergummi, Korken oder Klammern. Auch auf der 200 Quadratmeter großen Rasenfläche fanden die Hunde ihre Ziele und zeigten das ruhig liegend mit der Nase am Gegenstand an.

Das VdH-Team um Spürhundesport-Trainerin Sonja Zimmermann bot für den Dreikampf zudem ein umfangreiches Sortiment an Behältnissen auf, aus denen der Duft der zu findenden Objekte lediglich durch winzige Löcher drang.