Hunde helfen Lesen lernen

Aufmerksam hört die dreijährige Golden-Retriever-HündinMaxima beim Vorlesen zu.

Wetzlar. "Früher habe ich nicht gerne gelesen. Mit den Lesehunden im Mehrgenerationenhaus in Dalheim fällt es mir leichter", sagte der 13-jährige Paul. Er leidet an einer Lese-und Schreibschwäche. Seine Mutter ist stolz, dass er in den ersten beiden Ferienwochen das Buch "Salim und der Bäcker" ausgelesen hat.

Auch die Koordinatorin des Mehrgenerationenhauses, José Ruijgers, ist über diese kleinen Erfolge erfreut. Vor wenigen Wochen hat sie mit ihren Hunden das Projekt "Lesehund - Lesehelfer auf vier Pfoten" gestartet. Die Übungen mit Hund helfen nach Angaben von Ruijgers Kindern und Erwachsenen, ihre Lesefähigkeit zu verbessern, Ängste und Hemmungen abzubauen und Spaß am Lesen zu entwickeln.

Ruijgers hat mit ihrem 13 Jahre alten Hund Professor Higgins, einem niederländischen Kooikerhondje, das Institut für Therapie- und Behindertenbegleithunde in Coesfeld besucht. Dort wurden Hund und Hundeführerin ausgebildet für das Projekt Lesehund. Inzwischen haben auch die acht Jahre alte Golden-Retriever-Hündin Whoopi und ihre Tochter Maxima (3 Jahre) eine Familienbegleithundeprüfung absolviert.

KONTAKTE Weitere Informatione nzum Projekt "Lesehund'' gibt es im Mehrgenerationenhaus bei José Ruijgers, Telefon 0 64 41- 4 44 63 33, mobil 01 60-94 62 66 86, oder per E-Mail an mgh@caritas-wetzlar-lde.de, sowie in der

Spiel-Erlebnis-Lernakademie Laufdorf, Christine Marquardt-Hirsch, Telefon 0 64 45-8 45 90 54, E-Mail: spielen-erleben-lernen@gmx.de.

Im Rahmen des Angebotes Lerncafé lädt Ruijgers jeden Dienstag zu den Lesehund-Zeiten ein. 20 Minuten sollen die Kinder oder Erwachsenen laut vorlesen, während sich ein Hund liebevoll an sie schmiegt. Eine Hand des Vorlesers streichelt dabei das Tier.

Ruijgers hatte über den Verein Lesehund von der Ausbildung zum Therapiebegleithundeteam gehört. Die Tiere bauen eine sehr enge Bindung zum Hundeführer auf. Der Mensch lernt in der Ausbildung, das Tier zu beobachten und gegebenenfalls zu reagieren, denn der Hund kann ja nicht sprechen. Ihr Professor Higgins beispielsweise mag es nicht, wenn er umarmt wird. "Ich muss den Hund vor den Menschen schützen, aber auch den Menschen vor dem Hund", umschreibt Ruijgers ihre Aufgabe. Im Auftrag des Caritasverbandes Wetzlar/Lahn-Dill-Eder arbeitet sie als Koordinatorin in Dalheim.

"Ich habe mehrfach bei Frau Ruijgers gefragt, bis sie endlich zugestimmt hat", berichtet die 20-jährige Heidi. Die angehende Praktikerin der Hauswirtschaft möchte unbedingt die dreijährige Ausbildung schaffen. Sie hofft, durch die wöchentlichen Stunden im Mehrgenerationenhaus ihrer Lese- und Schreibschwäche abzulegen, damit sie die Prüfung in einem Jahr besteht.

Analphabeten schätzen die geschützter Atmosphäre

Derzeit hat Ruijgers noch Kapazitäten frei mit ihren drei Hunden. Gerne können sich Interessenten an sie wenden. Dabei geht es nicht nur um Kinder und Jugendliche. Auch Erwachsene können teilnehmen. Das gilt auch für die Lesezeit mit Kateryna Stepahnenko. Viele Erwachsene trauen sich nicht, ihren funktionellen Analphabetismus zu offenbaren. In der geschützten Atmosphäre der Lesezeit ist es möglich, dieses Defizit abzuarbeiten. Die Teilnahme ist kostenfrei. Auch Menschen mit Migrationshintergrund nehmen an der Lesezeit teil.

Die Vorlesehunde selbst sind nicht unbegrenzt einsetzbar, erläutert Ruijgers. Der ältere Hund schafft am Tag eine Vorlesestunde, der jüngere kann auch zwei verkraften. Vor und nach diesen Ruhephasen toben die Tiere im Freien. Denn die Konzentration als Zuhörer, der nicht kommentiert, strenge die Hunde an.

Vom Verein Lesehund mit Sitz in München ist die einzige hessische Botschafterin, Christine Marquardt-Hirsch aus Laufdorf, ins Mehrgenerationenhaus gekommen. In ihrer Spiel-Erlebnis-Lernakademie bildet sie Hunde und Halter für das Projekt aus. Mit dabei hatte sie ihren Cockerspaniel Barnaby, der besonders gerne das Vorlesen von Kriminalgeschichten mag, so Marquardt-Hirsch. Auch bei ihr können Interessenten wöchentlich 20 Minuten mit Hund vorlesen.