Hype ist groß: "Squid Game" erreicht Wetzlars Schulhöfe

Bedrohlich, dystopisch, brutal: In "Squid Game" - hier stellen Mitarbeiter eines Kostümhändlers die bewaffneten und maskierten Wächter der Serie nach - treten verschuldete Menschen in Kinderspielen gegeneinander an. Wer es nicht in die nächste Runde schafft, wird getötet. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa