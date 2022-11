IHK warnt im Lahn-Dill-Kreis vor neuer Betrugsmasche

Aufgepasst - E-Mails, die angeblich von der IHK kommen, können gefälscht sein. (© Lukas Schulze/dpa)

Wetzlar (red) - Die IHK Lahn-Dill warnt vor einer neuen Betrugsmasche zum Datenklau bei Unternehmen.

Laut IHK gehen die Betrüger dabei folgendermaßen vor: Bei dieser Masche werden die Betriebe per Mail von der angeblichen „Bundeszahlstelle“ mit der Abkürzung „BZSt“ aufgefordert, ihre Firmendaten über einen Link weiterzugeben beziehungsweise „zu aktualisieren“, wie es in der Mail heißt. Diese Daten würden dann angeblich bei der zuständigen IHK „geprüft“, heißt es in den Mails weiter. Nach dieser vermeintlichen Prüfung würde den Unternehmen dann eine angebliche Steuerrückzahlung überwiesen.

Die IHK Lahn-Dill weist darauf hin, dass die IHKs keinerlei derartige Überprüfungen vornehmen. Deshalb sollten betroffene Unternehmen nicht auf diese Mails eingehen und keineswegs auf den Link klicken oder gar Daten übermitteln.

Es handele sich laut IHK vermutlich um eine neue Methode, an Unternehmensdaten inklusive Kontoverbindungen zu kommen. Es könne auch nicht ausgeschlossen werden, dass über das Anklicken des Links Schadsoftware verbreitet wird.