Ikea Wetzlar spendet 4000 Euro aus Family-Karte-Aktion

WETZLAR - Geschenk zum 60. Geburtstag in der Adventszeit: Ikea Wetzlar hat der Lebenshilfe Wetzlar-Weilburg einen Scheck in Höhe von 4000 Euro überreicht. Im Rahmen einer Aktion während der Lebenshilfe-Jubiläumswoche im September hatten Vertreter des Möbelhauses versprochen, für jede vorgezeigte Family-Karte der Kunden einen Euro an die Lebenshilfe zu spenden.

"Wir freuen uns, Ihnen heute diese Summe überreichen zu können. Wir sind stolz auf die Mitarbeiter der Lebenshilfe-Gruppe, die bei uns einen tollen Job machen. Sie sind ein Teil unserer Ikea-Familie", erklärte Niederlassungsleiter Detlef Boje. Entsprechend groß war die Freude bei Thomas Bauer, Vorstandsvorsitzender der Lebenshilfe Wetzlar-Weilburg: "Wir freuen uns sehr über das Geschenk zu unserem 60. und über die Unterstützung unserer Schnürsenkel-Aktion", sagt er und ergänzte: "Die Zusammenarbeit unserer Außenarbeitsgruppe aus der Dilltalwerkstatt mit Ikea ist ein vorbildliches Beispiel für Teilhabe am Arbeitsleben."

Das Spendengeld fließt in einen Topf, aus dem Reisen für Menschen mit Behinderung finanziert werden.