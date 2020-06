Illegale Müllhalden machen Stadt Wetzlar zu schaffen

Schadstoffe holt mehrfach im Jahr das Schadstoffmobil kostenfrei ab, dessen Termine im Abfallkalender stehen. Es nimmt auch Elektro-Kleingeräte an. Nächstes Mal ist es vom 8. bis 11. September unterwegs.

Vor dem Betriebsgelände der Firma Panse Wetzlar Entsorgung GmbH, Gewerbepark Westend, findet regelmäßig eine stationäre Schadstoffsammlung statt, etwa heute sowie am 3., 17. und 31. Juli.

Leuchten, Birnen und Batterien werden bei der stationären Schadstoffsammlung kostenfrei angenommen sowie überall dort, wo sie zu kaufen sind.

Altpapier ist grundsätzlich über die Blaue Tonne zu entsorgen und bei großen Mengen - etwa nach einem Umzug - kostenlos auf dem Wertstoffhof im Dillfeld.

Elektroschrott nimmt kostenfrei das Recyclingzentrum der GWAB im Westend an, Kleingeräte zudem der Wertstoffhof. Der Handel (ab 400 m² Verkaufsfläche) muss zudem ein Altgerät beim Kauf eines gleichwertigen Gerätes zurücknehmen, Kleingeräte auch ohne Neukauf.

Bauschutt, Reifen, Rigips und Ähnliches nimmt gegen Gebühr der Wertstoffhof an. Erdaushub, Eternit, Mineralstoffe, Teppiche sowie weitere Gefahrenstoffe nimmt gegen Gebühr die Deponie in Aßlar an.

Jeder Haushalt kann kostenfrei zweimal im Jahr eine Sperrmüll-Abholung anmelden - entweder über www.wetzlar.de oder unter 0 64 41-99 70 70 per Telefon.

Mit dem Sperrmüll kann auch Altmetall angemeldet werden. Das nimmt zudem der Wertstoffhof an.

Ansprechpartner bei der Stadt für illegalen Müll ist Sebastian Walzog von der Unteren Naturschutzbehörde unter Telefon 0 64 41-99 39 06.