Montag, 18.05.2020 - 07:00
3 min
Illegale Müllkippe zwischen Hermannstein und Blasbach
Von Gert Heiland
Redakteur Wetzlar
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386 FÄLLE 2019
2019 gab es nach Angaben der Stadt in Wetzlar 386 "Müllfälle", davon fünf in Blasbach und 70 in Hermannstein. 15 Mal wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. 2020 (Stand 11. Mai) sind es bereits 172 insgesamt, davon vier in Blasbach und 31 in Hermannstein. Ein Verfahren ist eingeleitet. Letztlich wurde 2019 insgesamt und in 2020 bislang je ein Bußgeld vollstreckt - über 30 und 50 Euro.
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