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Montag, 18.05.2020 - 07:00
3 min

Illegale Müllkippe zwischen Hermannstein und Blasbach

Die Fälle, in denen Umweltsünder Abfall, oft Sperrmüll, im Wetzlarer Wald illegal entsorgen, nehmen zu. Die Stadt ist für die Beseitigung verantwortlich.

Gert Heiland: Redakteur Wetzlar
Von Gert Heiland
Redakteur Wetzlar
Berge von Altholz haben Unbekannte abgekippt. Foto: Ulrich Reh

Berge von Altholz haben Unbekannte abgekippt. Foto: Ulrich Reh

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Fotos
Berge von Altholz haben Unbekannte abgekippt. Foto: Ulrich Reh

Berge von Altholz haben Unbekannte abgekippt. Foto: Ulrich Reh

Dieser Anblick bot sich Spaziergängern direkt an dem Rad- und Fußweg in Richtung Blasbach (oben). Ulrich Reh inmitten von Betonplatten und Ästen am Ende eines gesperrten Weges (unten links). Auch das gab's: ein Ziegenbein (unten rechts). Fotos: Ulrich Reh (2)/Gert Heiland

Dieser Anblick bot sich Spaziergängern direkt an dem Rad- und Fußweg in Richtung Blasbach (oben). Ulrich Reh inmitten von Betonplatten und Ästen am Ende eines gesperrten Weges (unten links). Auch das gab's: ein Ziegenbein (unten rechts). Fotos: Ulrich Reh (2)/Gert Heiland

Kommentar auf einem weggeworfenen Müllsack. Foto: Ulrich Reh

Kommentar auf einem weggeworfenen Müllsack. Foto: Ulrich Reh

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386 FÄLLE 2019

2019 gab es nach Angaben der Stadt in Wetzlar 386 "Müllfälle", davon fünf in Blasbach und 70 in Hermannstein. 15 Mal wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. 2020 (Stand 11. Mai) sind es bereits 172 insgesamt, davon vier in Blasbach und 31 in Hermannstein. Ein Verfahren ist eingeleitet. Letztlich wurde 2019 insgesamt und in 2020 bislang je ein Bußgeld vollstreckt - über 30 und 50 Euro.

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