Im Auto auf die Kippe verzichten

Katrin Piazzolla, Präventionsfachkraft der Suchthilfe Wetzlar warnt vor der Gefahr des Rauchens im Auto vor allem für Kinder.

WETZLAR - Die Hessische Landesstelle für Suchtfragen (HLS) und das landesweite Netzwerk der Fachstellen für Suchtprävention starten mit Unterstützung der DAK-Gesundheit das Präventionsprojekt "Rauchfreies Auto für mein Kind!". Ach die Suchthilfe Wetzlar beteiligt sich an der Aktion, bei der 12 000 Parkscheiben aufgelegt werden, die über die Risiken von Passivrauchen für (Klein-)Kinder im Auto informieren.

In Deutschland sind schätzungsweise über eine Million Kinder und Jugendliche von einer Tabakrauchbelastung im Auto betroffen. Schon wenige Züge an einer Zigarette im Auto erhöhen die Feinstaubbelastung im Innenraum enorm. Was Eltern oft nicht bewusst ist: Tabakqualm ist der gefährlichste und zugleich bedeutendste vermeidbare Innenschadstoff für Kinder.

Dabei beeinträchtigt Passivrauchen Kinder noch stärker als Erwachsene, denn ihre Organe sind noch nicht voll entwickelt und damit besonders empfindlich. Selbst wenn nicht in Anwesenheit von Kindern geraucht wird, werden diese mit den Giftstoffen konfrontiert, denn sie lagern sich zum Beispiel in Textilien ab und werden noch lange Zeit nach dem Rauchen in die Luft abgegeben.

Bei Kindern kann Passivrauchen zu akuten und chronischen Atemwegserkrankungen und zu akuter und chronischer Mittelohrentzündung führen. Bei Babys gehört das Passivrauchen zudem zu den Hauptrisikofaktoren für den plötzlichen Kindstod.

Susanne Schmitt, Geschäftsführerin der HLS, betont: "Angesichts dieser schwerwiegenden Risiken setzen wir uns dafür ein, dass im Auto auf das Rauchen verzichtet wird. Ein gesetzliches Rauchverbot in Fahrzeugen, wenn Kinder und Jugendliche mitfahren, würden wir sehr begrüßen."

Passivrauchen Risikofaktor

für den plötzlichen Kindstod

Fabienne Hardt von der Fachstelle für Suchtprävention im Lahn-Dill-Kreis betont: "Eine Parkscheibe findet im Alltag vieler Eltern regelmäßige Anwendung, die Präventionsbotschaft auf der Rückseite dient als Erinnerung dafür, welche Auswirkungen das Rauchen im Auto auf die Gesundheit der Kinder hat".

Die Parkscheiben werden in allen hessischen Landkreisen und kreisfreien Städten an Eltern, Erziehende und Familien ausgegeben, zum Beispiel in Bürgerämtern, in Frühförderstellen, Familienzentren oder Elterncafés.