Im Dom erklingt wieder ein Flügel

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Wetzlar. Seit Wochen des erste öffentliche Konzert im Dom, und die Zuhörer strömten: mit dem gegenwärtig geltenden Sicherheitsabstand war der Dom zum Konzert mit dem Hallenser Konzertpianisten Jan-Christoph Homann nahezu voll besetzt.

Als Auftaktveranstaltung künftiger Konzerte im Dom hieß der katholische Kirchenmusiker Valentin Kunert seinen ehemaligen Studienfreund willkommen, der gegenwärtig Dozent an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg ist. Im Gepäck hatte Homann fünf Werke aus der goldenen Ära romantischer Klaviermusik. Nun kommt die knifflige Akustik des Domes mit seinem langen Nachhall den Werken, die auf gute Durchhörbarkeit der Einzelstimmen angelegt sind, nicht zugute - und Wolfgang Amadeus Mozarts "Klaviersonate Nr. 13 in B-Dur" musste darunter leiden. Dagegen konnte das Eröffnungsstück, Claude Debussys Prélude "La Cathédrale engloutie/ Die versunkene Kathedrale" punkten.

Auch die anderen Werke des Nachmittags waren gut gewählt. Zwei populäre "Nocturnes" von Fréderic Chopin erhielten besonders dankbaren Applaus. Homann gelang es, die eben gar nicht so einfachen Stücke mit großer Leichtigkeit zu interpretieren. Mit der "Ungarischen Rhapsodie Nr. 12 in cis-moll" von Franz Liszt hatte er einen wahren Koloss der Klaviermusik ins Zentrum der Klaviersoirée gestellt, und auch hier diente die Virtuosität gepaart mit dem Einfühlungsvermögen, das Episodenhafte dieser Musik gekonnt zu verbinden, dazu, dass die Zuhörer wie gebannt zuhörten und auch leiseste Passagen kristallklar zu hören waren.

Die "Klaviersonate Nr. 2 in b-moll" von Sergei Rachmaninow stand am Ende des Konzertes und damit ein Werk, in dem nicht nur atemberaubend schnelle Passagen durch den Dom wirbelten, sondern auch bezaubernd traurige Melodien und symphonische Ballungen aufeinanderfolgten, zuweilen im Kreuzgewölbe zwischengeparkt wurden um dann im rasenden Stakkato dem Ende entgegenzueilen. Ohne zwei Zugaben (Rachmaninow und Scarlatti) ließen die Zuhörer den Künstler nicht gehen. Schön, dass solche Konzerte wieder möglich sind.