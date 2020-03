Im Gerätehaus Niederlemp fehlt der Rettungsweg

Wehrführer Marco Stingl (v. r.) mit seinem bisherigen Stellvertreter Dennis Plettenberg und Timo Gröf. Foto: FFW Niederlemp

EHRINGSHAUSEN-NIEDERLEMP (tgr). Timo Gröf ist neuer stellvertretender Wehrführer der Feuerwehr Niederlemp. Das ist das Ergebnis der Hauptversammlung.

Dennis Plettenberg hatte das Amt nach elf Jahren zur Verfügung gestellt. Wehrführer Marco Stingl dankte Plettenberg für die langjährige Unterstützung mit einem Präsent.

In seinem Jahresbericht trug Stingl vor, dass die Einsatzabteilung unveränderte 22 Aktive zählt, darunter drei Frauen und neun Atemschutzgeräteträger. Bei 19 Übungen und auf sieben Lehrgängen bereiteten sie sich auf Einsätze vor.

Im vergangenen Jahr war die Feuerwehr bei der Absicherung des Greifensteiner Berglaufs, einem umgestürzten Baum und einem ausgelösten Heimrauchmelder gefragt.

Einsatzkräfte müssen

drei Mal ausrücken

Darüber hinaus wurden Arbeitseinsätze zur Fertigstellung des Carports für den Mannschaftswagen geleistet.

Der technische Prüfdienst hatte im Schulungsraum des Feuerwehrgerätehauses den fehlenden Rettungsweg beanstandet. Da bauliche Veränderungen nur mit großem Aufwand zu realisieren wären, darf der Raum nicht mehr für Versammlungen genutzt werden. Die Jahreshauptversammlung fand deshalb im Dorfgemeinschaftshaus statt.

Wehr hofft auf

neues Fahrzeug

In diesem Jahr soll die Beschaffung eines neuen Tragkraftspritzenfahrzeugs vorangetrieben werden, um das 26 Jahre alte Fahrzeug abzulösen. Das neue Fahrzeug soll erstmals über einen Wassertank und weiteres technisches Gerät verfügen.

Lars Inderthal berichtet vom Zuwachs in der Jugendfeuerwehr. Zwei Kinder, die das zehnte Lebensjahr erreicht haben, sind von der Kinder- in die Jugendfeuerwehr übergegangen. In diesem Jahr ist eine engere Zusammenarbeit im Übungsbetrieb mit der Jugendfeuerwehr Ehringshausen-Nord (Breitenbach, Dreisbach, Kölschhausen) vorgesehen. Die Kinderfeuerwehr zählt derzeit acht Mitglieder.

Um die Anzahl zu erhöhen, soll dieses Jahr verstärkt Werbung gemacht werden. Der Feuerwehrverein zählt 110 Mitglieder, darunter 28 Frauen und zwölf Ehrenmitglieder.