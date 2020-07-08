Mittwoch, 08.07.2020 - 18:53
5 min
Im Kreis der strengen Corona-Regeln
Von Steffen Gross und Tanja Freudenmann
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"PRO POLIZEI"-MIGLIEDSCHAFT GEKÜNDIGT
Als Reaktion auf den Bericht im Wetzlar Kurier, in dem Reinhard Strack-Schmalor die Verhinderung von "CarLive Wetzlar" vorgeworfen wurde, hat der gescholtene Rechtsamtsleiter seine Mitgliedschaft bei "Pro Polizei" gekündigt, deren Vorsitzender Wetzlar-Kurier-Herausgeber und CDU-Bundestagsabgeordneter Hans-Jürgen Irmer ist. In einem Schreiben spricht Strack-Schmalor von Beleidigung, Verleumdung und ungerechtfertigter Herabsetzung nicht-politischer Amtsträger.
Angesichts solcher Verhaltensweisen sei der Weg nicht weit, dass Amtsträger wegen ihrer Aufgabenwahrnehmung verleumdet, verletzt oder wie Walter Lübcke (2019 ermordeter Kasseler Regierungspräsident) getötet würden, so Strack-Schmalor.
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