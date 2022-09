Im Team im Wetzlarer Europabad auf Entenjagd gehen

Auf die Plätze, Enten sammeln: Im Europabad macht die "DLRG-Fitnass-Tour" am 16. Oktober Station. Archivfoto: Pascal Reeber

WETZLAR - Die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) Wetzlar feiert wegen Corona nun in diesem Jahr 101 Jahre Rettungsschwimmen in Wetzlar. Am Sonntag, 16. Oktober, macht die "DLRG-Fitnass-Tour" Station im Europabad. Dafür werden jede Menge Mitstreiter - egal ob DLRG-Mitglied oder nicht - gesucht, die sich im Team einen witzig-sportlichen Wettkampf liefern und im Becken auf Entenjagd gehen wollen.

Einen Wasserparcour zusammen meistern

Jeweils vier Teilnehmer bilden ein Team und treten gemeinsam gegen eine weitere Mannschaft an. Innerhalb von fünf Minuten gilt es dann, einen Wasserparcours so schnell und oft es geht komplett zu überwinden, an seinem Ende Enten zu sammeln und zurück zum Start zu schwimmen. Jedes Team absolviert mehrere dieser fünfminütigen Runden. Den Teams, die am Ende die meisten Enten gesammelt haben, winken attraktive Preise. Die Teilnahme ist kostenlos. Mitmachen können alle ab 8 Jahre. Der Team-Wettkampf läuft am 16. Oktober zwischen 12 und 15 Uhr. Zwischen 15 und 17 Uhr ist dann freie Spielzeit auf dem Parcours für alle. Wer am Team-Wettbewerb teilnimmt, hat freien Eintritt ins Schwimmbad.

Mit rund 1500 Mitgliedern ist der Verein inzwischen der größte DLRG-Ortsverband in Hessen. Über 50 ehrenamtlich Aktive betreuen die sieben Trainingstage pro Woche, an denen wöchentlich mehr als 500 Mitglieder teilnehmen.