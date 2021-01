Im Winter auffallen, nicht hinfallen

Auch bei winterlichen Bedingungen kann man mit dem Fahrrad sicher unterwegs sein, wenn man sich und seinen Drahtesel gescheit darauf vorbereitet. Archivfoto: Michele Danze, dpa

WETZLAR - Nur weil Winter ist, macht der Klimawandel keine Pause. Das Auto stehen lassen und mit dem Rad zur Arbeit oder zu Besorgungen fahren - das macht auch jetzt Sinn. Verkehrswacht und Allgemeiner Deutscher Fahrradclub (ADFC) geben Tipps, um sicher durch diese Jahreszeit zu kommen.

Bereifung

Auch wenn für Räder keine Winterreifenpflicht gilt - wer im Winter oft mit dem Fahrrad unterwegs ist oder nur dieses Fortbewegungsmittel hat, der sollte über die Anschaffung spezieller Pneus nachdenken. Zumindest sollte man Reifen nutzen, die noch ein gutes Profil haben, rät Klaus Ruppelt, Vorsitzender der Verkehrswacht Wetzlar. Ein weiterer Tipp: Den Luftdruck auf das Minimum senken - das vergrößert die Auflagefläche.

Spätestens, wenn es richtig eisig wird, sind echte Winterreifen aber unverzichtlich. Die erkennt man im Geschäft an den kleinen Metallstacheln. Solche Spikes sind für Fahrräder im Gegensatz zu Autos zugelassen, weil sie die Fahrbahn nicht beschädigen. Die Metallstifte geben beim Fahren auf vereisten Flächen oder auf festem Schnee Sicherheit.

Neben diesen klassischen Winterreifen gibt es seit einiger Zeit auch Winterreifen ohne Spikes, die mit speziellen Gummimischungen und Lammellenprofilen für besseren Griff sorgen.

Beleuchtung

Bei dichtem Schneetreiben und diesigem Wetter sollte man auch tagsüber mit Licht unterwegs sein, rät Ruppelt. Denn es gilt: Sehen und gesehen werden. Wer bei jedem Wetter unterwegs sein möchte, dem empfiehlt der ADFC eine möglichst wartungsfreie Lichttechnik: Erste Wahl dürften hier Front- und Rücklicht mit LED-Technik und Batteriebetrieb sein, die im Gegensatz zur Dynamo-Beleuchtung auch dann leuchten, wenn das Rad steht. Radler sollten aber bedenken, dass Akkus bei Kälte deutlich schneller aufgebraucht sind. Daher regelmäßig laden und im Zweifelsfall Ersatzakkus dabei haben.

Zur Sichtbarkeit gehören auch die richtige Kleidung und die Ausstattung des Fahrrads mit Reflektoren. Reflexstreifen an Reifen, Taschen und Kleidung erhöhen die Sicherheit deutlich. Vor allem innerhalb der Städte sei es nicht nötig, in einer Warnweste zu fahren. "In der Stadt gibt es so viele Lichtquellen, dass man, sofern die vorgeschriebene Beleuchtung am Rad funktioniert, auch in dunkler Kleidung ausreichend sichtbar ist", rät der ADFC. Um das zu unterstützen, reichten kleine Details: ein reflektierendes Hosenband zum Beispiel. Mittlerweile gibt es auch Helme mit Reflektoren oder Licht. Über Warnweste oder -jacke nachdenken sollte, wer über Land fährt, denn bei höheren Geschwindigkeiten des Autoverkehrs gilt es, möglichst früh gesehen zu werden.

Fahrweise

Vereiste Stellen oder Schneeverwehungen sind für Radfahrer im Winter eine große Gefahrenquelle. Dann heißt es: Am besten nicht lenken oder bremsen, gelassen bleiben und das Rad ausrollen lassen. Bei Schnee können rutschige Stellen auch schnell verdeckt sein, deshalb lieber frühzeitig das Tempo drosseln, vor allem vor Kurven. Lässt sich das Bremsen nicht vermeiden, muss es früh und maßvoll geschehen. Vorwiegend sollte die Hinterradbremse zum Einsatz kommen: Blockiert das Hinterrad, ist das eher zu beherrschen als ein blockierendes Vorderrad.

Für kurze Strecken ist es auch möglich, den Sattel etwas nach unten zu stellen, um leichter mit den Füßen den Boden erreichen zu können, weiß Ruppelt. Da eine falsche Sitzhöhe auf Dauer die Knie schädigt, sollte das nur bei wirklich schwierigen Bedingungen geschehen.

Schneeräumung

Der ADFC appelliert an Städte und Gemeinden, im Winter auch die Radinfrastruktur zu räumen. Da sich die Radstreifen außen neben den Fahrstreifen für den motorisierten Verkehr befinden, wird der Schnee von dort oft einfach auf die Radwege geschoben. Ist das der Fall, dürften Radler auf die Fahrbahn ausweichen, auch wenn es sich um einen benutzungspflichtigen Radstreifen handelt, erklärt der ADFC. Wobei es so weit gar nicht kommen müsste. Städte und Gemeinden seien nach einem Urteil des Bundesgerichtshofs verpflichtet, "verkehrswichtige" innerörtliche Radwege zu räumen und zu streuen, berichtet der ADFC in einer Pressemitteilung. Trotzdem würden Radwege häufig als letztes geräumt.