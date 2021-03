Im Zeichen von Wahlen und Thrombosen

MITTELHESSEN - Welche Nachrichten und Geschichten haben die Leser in der dritten Märzwoche am meisten interessiert? Unsere Wochenrückschau der meistgelesenen Artikel.

Freitag

Michaela Schuster ärgert sich über die schlechte Klo-Situation für Busfahrer. Weil es für die Fahrer keine Toiletten in der Nähe vieler Endhaltestellen im Kreis gibt, bleibt oft nur der Busch oder die Bahnhofswand. "Das ist nicht nur eklig, sondern auch unwürdig", sagt Schuster. (Foto: Tobi Manges)

In Dillenburg verrichten Busfahrer ihr kleines und großes Geschäft oft an der Bahnhofsmauer. Denn es gibt keine Toiletten für sie. Eine Busfahrerin klagt an. Und ihr Hilferuf erreichte enorm viele Menschen in unserer Region. Zum Artikel [Plus-Inhalt]