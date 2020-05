Imkerverein Wetzlar möchte Sensibilität für Honigbienen wecken

Thomas Poetsch bei seinen Bienen an der Naturschutz-Akademie Er zeigt auf eine Weiselzelle, in der die neue Königin gezüchtet wird, sobald diese schlüpft. Foto: Julia Hoffmann

WetzlarIm Mai findet ein ganz besonderes Naturereignis bei den Honigbienen statt: die Schwarmzeit. Es ist die aktivste Zeit im Bienenjahr, die sie zur Vermehrung nutzen.

"Die Anzahl der Bienen kann im Jahresverlauf schon mal bis auf 50 000 steigen. Bei so vielen Bienen in einem Volk wird es eng, und so beschließt das Volk, sich zu teilen und so zu vermehren", erklärt Thomas Poetsch, Vorsitzender des Imkervereins Wetzlar. Die Honigbienen bilden dann einen Schwarm, der sich von dem vorhandenen Bienenvolk abspaltet. Wenn ein Bienenvolk schwärmt, verlässt die alte Königin mit etwa der Hälfte der Bienen das Volk, um ein neues Zuhause zu suchen. Die andere Hälfte der Bienen bleibt mit einer neuen Bienenkönigin zurück.

Wer so einen Bienenschwarm sieht, soll diesen bei der Rettungsleitstelle Lahn-Dill oder beim Schwarmtelefon Wetzlar melden. Auch wenn von diesen Bienen in der Regel keine Gefahr ausgeht, denn die Bienen suchen nur ein neues Zuhause und interessieren sich nicht für Menschen.

"Leider findet dieser Schwarm in unserer modernen Welt kaum noch geeignete Behausungen. So ist er in der Regel dem Tod geweiht", betont der Imker aus Schöffengrund-Oberwetz. Für die Imker sei es eine kritische Zeit, denn sie müssen die Schwarmstimmung frühzeitig erkennen und den ausgeflogenen Schwarm finden, um den Bienen eine geeignete Behausung zu geben.

"Die Bienen nehmen im Kreislauf der Natur eine wichtige Rolle ein. Sie sind für die Bestäubung von Obst und Gemüse verantwortlich. Ohne sie hätten wir kaum etwas Frisches zu essen", erklärt Thomas Poetsch. "Dazu liefern die Bienen auch einen leckeren Honig, der von jedem Bienenvolk etwas anders schmecken kann. Das hängt von den Pflanzen ab, von denen die Bienen ihren Nektar beziehen." Die moderne Imkerei ist verantwortlich für den Bestand der Bienenvölker. Ohne die Imker und ihre Arbeit würden Schädlinge wie die Varroamilbe die Bienen ausrotten. Der Imkerverein Wetzlar blickt auf eine lange Tradition zurück, die bis in das Jahr 1876 reicht. Heute hat er über 130 Mitglieder und über 100 aktive Imker, die mehr als 600 Bienenvölker betreuen.

Eine generelle Gefahr für die Honigbienen stellen aus Sicht der Imker von der Politik zugelassene Spritzmittel wie Neonikotinoide oder Glyphosat aus der konventionellen Landwirtschaft dar. Diese zerstören den Lebensraum der Bienen und machen sie schlimmstenfalls sogar krank oder nicht überlebensfähig. Erfreulicherweise gebe es viele Landwirte, die mehr und mehr an die Insekten denken. "Wir arbeiten Hand in Hand mit dem Bauernverband Gießen/Wetzlar, und ich lobe das Engagement vieler Landwirte, die versuchen, möglichst viele Blühflächen über das Jahr verteilt für die Bienen bereitzustellen, zum Teil sogar auf eigene Kosten", betont Poetsch. Diese Flächen mit Blüten würden nicht nur schön aussehen, sondern seien auch für alle Insekten notwendig.

Zusätzlich kann jeder Einzelne etwas zum Erhalt der Bienen beitragen. Auf dem Balkon, dem Vorgarten oder im Garten kann jeder Hobbygärtner mit dem Anbau von Pflanzen, die besonders bienenfreundlich sind, einen Beitrag leisten. Eine Beratung kann man sich in Baumschulen und Gartencentern holen. "Steinwüsten mit bunten Steinen vor den Häusern sind zwar pflegeleicht, aber ein absolutes No-Go und bieten der Natur nichts", verdeutlicht der Imker. "In Kooperation mit der Naturschutz-Akademie Hessen bieten wir auch regelmäßige Vorträge zu aktuellen Themen, wie zum bienen-freundlichen Gärtnern, an."

"Zudem ist es auch wichtig, Kinder und Jugendliche für die Natur und ihre Verantwortung für deren Fortbestand zu sensibilisieren", verdeutlicht Poetsch und führt weiter aus: "Die Kleinsten unserer Gesellschaft sollten einen Bezug zur Natur bekommen und lernen, sich für sie zu engagieren!"

Darüber hinaus sei es ein wichtiger sozialer Gedanke zu lernen, für diese Gesellschaft aktiv werden zu müssen. Ein erster Schritt war die Frühblüher-Aktion im November 2019 mit drei Schulen aus Wetzlar und der Lahntalschule Atzbach. Hierbei wurden Blumenzwiebeln von Schulklassen an den Schulen, am Buderusplatz in Wetzlar sowie am Rathaus Lahnau eingepflanzt. "Frühblüher bieten den Bienen nach dem Winter einen perfekten Start in den Frühling", erklärt Poetsch.

Seine Vision ist es, dass der Lahn-Dill-Kreis mit einem Umwelt- oder Pflanztag eine Vorbildfunktion einnehmen wird. Durch Pflanzaktionen, Umwelt-AGs an Schulen und Ferienspiele der Stadt Wetzlar soll bei den Kindern eine anhaltende Begeisterung für die Natur und ihre Lebewesen geweckt werden. Die Aktionen sollen den Kindern und Jugendlichen auch die Tätigkeit der Imkerei näherbringen und Begeisterung wecken.

Wer sich für die Imkerei interessiert, kann bei vielen Imkern reinschnuppern. "Die eigene Imkerei ist kein Hexenwerk, man braucht aber doch eine gute Grundbildung", merkt Poetsch an.