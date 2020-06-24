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Mittwoch, 24.06.2020 - 14:50
2 min

Immer wieder Diskussionen über Sicherheit am Wetzlarer Bahnhof

Nach dem Tod eines 25-Jährigen ist eine erneute Debatte über die Sicherheitslage am Wetzlarer Bahnhof absehbar. Erst vor Kurzem hatte sich die Politik damit auseinandergesetzt.

Für zusätzliche Überwachungskameras fehlen am Wetzlarer Bahnhof die rechtlichen Voraussetzungen. Archivfoto: dpa

Für zusätzliche Überwachungskameras fehlen am Wetzlarer Bahnhof die rechtlichen Voraussetzungen. Archivfoto: dpa

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