Mittwoch,
24.06.2020 - 14:50
2 min
Immer wieder Diskussionen über Sicherheit am Wetzlarer Bahnhof
Nach dem Tod eines 25-Jährigen ist eine erneute Debatte über die Sicherheitslage am Wetzlarer Bahnhof absehbar. Erst vor Kurzem hatte sich die Politik damit auseinandergesetzt.
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