Immobilienpreise in Wetzlar steigen weiter

Der Traum vom Eigenheim in Wetzlar wird zunehmend unerschwinglich: Laut Trendmeldung zum Immobilienmarkt 2020 steigen die Preise in der Domstadt weiter deutlich an - trotz Corona.

Von Tanja Freudenmann Redakteurin Wetzlar