Impfaktion in den Stadtbezirken

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - Am Montag, 20. September, von 10 bis 16 Uhr findet im Mehrgenerationenhaus in Dalheim, Hohe Straße 13, eine von insgesamt drei Impfaktionen statt. Die Aktion wird vom Koordinationsbüro für Jugend und Soziales der Stadt Wetzlar in Kooperation mit dem Lahn-Dill-Kreis in den Stadtbezirken des Bund-Länder-Programms "Sozialer Zusammenhalt" in Dalheim, Niedergirmes und im Westend organisiert.

Ein Impfteam des Gesundheitsamtes führt die Impfungen durch. Wichtig ist dieser Termin insbesondere für alle diejenigen, die ihre Erstimpfung bei der ersten Impfaktion im Stadtbezirk erhalten haben. Sie bekommen hier ihre Zweitimpfung. Aber auch für alle anderen Interessierten werden bei diesem Termin ab dem zwölften Lebensjahr sowohl Erst- als auch Zweit- und Drittimpfungen durchgeführt.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Geimpft wird ausschließlich mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer. Mitzubringen sind lediglich ein Lichtbildausweis und eine Krankenversicherungskarte sowie, falls vorhanden, der Impfausweis. Bei Personen unter 18 Jahren muss eine sorgeberechtigte Person anwesend sein. Impfwillige, die unter 80 Jahren alt sind, benötigen für eine Drittimpfung ein ärztliches Attest.

Weitere Termine sind am Mittwoch, 22. September, 10 bis 16 Uhr, Nachbarschaftszentrum Niedergirmes, Wiesenstraße 4, und am Donnerstag, 23. September, 10 bis 16 Uhr, Nachbarschaftszentrum Silhöfer Aue/Westend, Horst-Scheibert-Straße 2.