HÜTTENBERG-RECHTENBACH - Hüttenberg-Rechtenbach (red). Der Lahn-Dill-Kreis bietet in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) am Dienstag, 28. September, von 9.30 bis 15.30 Uhr die zweite Impfaktion für alle Hüttenberger Bürger im Bürgerhaus Rechtenbach, Im Saales 2, an.

Für diejenigen, die vor einigen Wochen bei der Impfaktion in Rechtenbach die erste Impfung erhalten haben, ist dies die Gelegenheit, den vollständigen Impfschutz zu erlangen.

Aber auch alle anderen impfwilligen Personen ab zwölf Jahre können ohne Termin vorbeikommen. Eine Terminvereinbarung ist nicht möglich. Der Personalausweis und der Impfpass (sofern vorhanden) sind mitzubringen. Geimpft wird mit Johnson & Johnson und Biontech. Beim Impfstoff Johnson & Johnson ist nur eine Impfung erforderlich. Nach 14 Tagen besteht der volle Impfschutz.

Letztes Mal, dass das mobile Team des DRK vor Ort ist

Für den Impfstoff Biontech gilt, dass diejenigen, die die erste Impfung bereits erhalten haben, einen Nachweis über die erste Impfung vorlegen müssen, um die zweite Impfung zu erhalten. Auch hier besteht nach 14 Tagen der volle Impfschutz. Es besteht auch die Möglichkeit, die erste Impfung mit Biontech zu erhalten. Dann ist allerdings zu beachten, dass das DRK in Zukunft keinen weiteren Impftermin mit diesem Impfstoff in Rechtenbach anbieten wird. Die zweite Impfung muss dann selbst organisiert werden - über den Hausarzt oder über weitere mobile Impftermine.

Minderjährige Personen müssen von einem Elternteil begleitet werden. Impfunterlagen werden vom Mobilteam mitgebracht. Für Rückfragen bezüglich der Impfung steht das DRK-Team unter Telefon 0 27 71-30 36 90 oder per E-Mail an

impftermin@drkdillenburg.de zur Verfügung.