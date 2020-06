In Braunfels wird die Neugier gestillt

Die Neidköpfe sind nur eine von vielen fachwerklichen Besonderheiten in Braunfels. Archivfoto: Pascal Reeber

Wetzlar (pre). Ab jetzt zählt jeder Kilometer: In Wetzlar läuft das Stadtradeln. Wer gerne fährt, aber keine Idee für eine Tour hat, dem helfen wir an dieser Stelle in den kommenden drei Wochen weiter: Die WNZ gibt tägliche Tourentipps zum Stadtradeln - zum Auftakt ist Braunfels das Ziel.

Die Ausfahrt mit Start und Ziel an der Alten Lahnbrücke in Wetzlar ist 25 Kilometer lang und war unter der Überschrift "Neidköpfe, Hessenmänner, Göring und der Jude" im Jahr 2019 Teil der Reihe "Heimat Erfahren" von dieser Zeitung und ADFC. Schwerpunkt, neben der Braunfelser Historie, ist das einzigartige Fachwerk der Häuser in der Altstadt. Es transportiert Informationen über die Erbauer, die Bewohner und ihre Zeit. Und so ist eine Radtour in die Kurstadt auch eine veritable Zeitreise. Besonders empfohlen sei hier die Zehntscheune direkt am Beginn der Straße "Am Kurpark", die zum Marktplatz hinauf führt.

Fachwerk ist aber nicht erst in Braunfels zu bestaunen, bereits auf der Anreise wird ein markanter Fachwerkbau passiert: das Hofgut Magdalenenhausen. Dort geht es vorbei, weil die Tour sehr direkt von Wetzlar nach Braunfels führt. Also nicht über Steindorf oder Burgsolms, sondern über den Magdalenenhäuser Weg, den Weinberg und den Wald zwischen Albshausen, Laufdorf und Oberndorf. Besonders für sonnige Tage bietet sich diese Route an. Der Rückweg führt ebenfalls durch den Wald, aber durch einen anderen: Es geht nach Burgsolms (Rast am Tretbecken nicht vergessen) und ab dem Hallenbad klassisch auf dem Lahntalradweg zurück ins Herz von Wetzlar.

Fachwerk kann auf eigene Faust erkundet werden

Der Vorteil dieser Tour - neben der komfortablen Wegeführung: In Braunfels kann das Fachwerk auf eigene Faust erkundet werden. Zwar empfiehlt sich grundsätzlich die Teilnahme an einer Stadtführung oder die Konsultation eines Experten wie Gerhard Adam. Doch auch wer ohne Anleitung mit offenen Augen durchs Städtchen spaziert, wird dort viel prunkvolles Fachwerk entdecken.