"In Dalheim läuft's" für die Schüler

WETZLAR - Die Pandemie stellt alle Eltern, Schüler und Lehrkräfte vor bisher nicht da gewesene Herausforderungen. Die Sportlehrer der Eichendorffschule in Dalheim haben daher das Konzept "In Dalheim läuft's" entwickelt, um ihre Schüler auch auf Distanz zu möglichst viel Bewegung zu animieren.

Die Sportlehrer wollen ebenfalls die gewünschten Lernziele erreichen und den Schülern neben all den theoretischen Aufgaben auch Bewegungsangebote als "Bewegung auf Distanz" für zu Hause machen, erläuterte Schulleiterin Andrea Marcos Navas.

Herausfordernde Aufgaben mit Zeitlimit

Um diese Angebote noch attraktiver und motivierender zu gestalten, wurden sie um einen wichtigen Faktor ergänzt, der im Sport generell nicht fehlen sollte: die Herausforderung. Getreu dem Motto "In Dalheim läuft's" erstellte der Fachbereich Sport der Eichendorffschule kreative Videos von koordinativ und konditionell anspruchsvollen Übungen, die unter Zeitdruck zu meistern sind. Diese veröffentlichten sie auf ihrer schuleigenen Homepage. Die Schüler können seither ihre besten Ergebnisse dem jeweiligen Sportlehrer zusenden, sodass die Rekorde wöchentlich online aktualisiert werden können.

Die bisherigen Ergebnisse können sich sehen lassen: Luna Unruh aus der Klasse 8d jonglierte den Fußball 145 Mal auf ihren Füßen in 60 Sekunden und schaffte insgesamt 1731 Berührungen, bis der Ball zu Boden fiel. Sava Rothgerber (8b) hielt beim Planken, einer Ausdauerübung im Unterarmstütz, sieben Minuten durch. Er hält weitere Rekorde in Disziplinen wie Basketball und Jonglieren.

Sein Bruder Levi aus der 5a teilt sich den Bestwert beim einarmigen Rad mit Danielle Bastian aus der 5c: 23 Mal in 60 Sekunden. Greta Groß kontrollierte den Tischtennisball insgesamt 2083 Mal und Milane Tunk aus der 10a 163 Mal in der Minute mit ihrer Vorhand, während Lennard Schäfer aus der 5c seine Bauchmuskeln strapazierte, indem er 31 Sit-ups in einer Minute vollendete.

Aufgrund der hohen Nachfrage und dem Engagement der Eichendorffschüler sind neue "Challenges" in Planung.