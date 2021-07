In der Colchesteranlage gibt es ein Labyrinth für alle

Wollen der Allgemeinheit etwas schenken: die Teilnehmer der Performance bei der Eröffnung der Labyrinth-Tage. Im Vordergrund Künstlerin Martha M.Fritsch. Foto: Markus Fritsch

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - Das Labyrinth in der Wetzlarer Colchester-Anlage war am Samstagabend ganz besonders bunt. Der Grund: In einer Performance-Aktion hatten die Teilnehmer ein Kunstwerk aus Leinen in viele Teile zerschnitten und an Schnüren befestigt. Diese wurden dann im Labyrinth ausgelegt. Mit der Kunst-Aktion wurden zugleich die Wetzlarer Labyrinth-Woche eröffnet, die noch bis zum 29. Juli andauert.

Martha M. Fritsch war 2010 auf die Idee gekommen mit 13 Menschen ein Kunstwerk aus Leinen zu bemalen. Am Samstagabend war sie auch anwesend und erklärte zu der Performance: "Das Kunstwerk wurde mit Erdpigmenten, roten Fußabdrücken und aus altem Leinen gefertigt. Es heißt ,Weg der Fülle'. Ich wollte es der Allgemeinheit und der Erde schenken und darum geht es hier auch. Man kann so ein kleines Leinenstück mitnehmen und es zu Hause aufhängen." Weiter sagte sie: "Alles, was ihr damit macht, wenn ihr es mit guten Wünschen für die Welt und die Wesen macht, ist gut. Ob es dann einen Balkon schmückt, den Kompost bereichert, verbrannt wird oder im Wasser wegschwimmt, wir tun es von Herzen mit der Absicht, die Erde, die Natur und die Entwicklungen in unserer Gesellschaft bestmöglich zu unterstützen."

Die Labyrinth-Wochen wollen "den Anteil, den Frauen an dieser Gesellschaften haben, sichtbar machen, und ihre Visionen zeigen, um lebensfördernde Veränderungen anzustoßen", heißt es auf der Facebook-Seite der Initiatoren. Im Rahmen der diesjährigen Labyrinth-Woche ist unter anderem noch ein interaktiver Vortrag geplant.