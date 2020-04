In der Krise hilft Bares am besten

Vernetzt in alle Welt ist der Evangelische Kirchenkreis an Lahn und Dill durch seine Partnerschaften - hier beim Indonesien-Gottesdienst mit Gästen aus Botswana im September 2019 in Katzenfurt. In der aktuellen Situation brauchen die Partner dringend Hilfe. Foto: Uta Barnikol-Lübeck

WETZLAR. Acht Partnerschaften verbinden den Evangelischen Kirchenkreis an Lahn und Dill mit Kirchenkreisen und Gemeinden in aller Welt. Die Corona-Pandemie hat jene Menschen erreicht, mit denen seit Jahrzehnten durch gegenseitige Besuche, Projekte und Kontakte ein vielfältiger Austausch besteht. Zu den Betroffenen gehören Gemeinden in Afrika und Asien, die jetzt dringend Spenden benötigen.

"Die Lage in Botswana ist ernst. Nachdem im südlichen Afrika die ersten Corona-Fälle aufgetreten sind, haben sich Namibia und auch Botswana nach außen und innen abgeschottet", erläutert Gemeindepädagoge Thomas Fricke aus Katzenfurt. Der Vorsitzende des Botswanaausschusses im Kirchenkreis berichtet weiter, dass keine Veranstaltungen stattfinden, die Kirchen leer sind und damit die Spenden für die Gehälter von Pfarrern und Diakonen auf unbestimmte Zeit ausbleiben. Boitumelo Moitlho, Superintendentin des nördlichen Kirchenkreises der evangelisch-lutherischen Kirche Botswanas (ELCB), spricht von sechs Monaten.

"Den Menschen, die wir kennen, geht es zurzeit noch allen gut. Sie nehmen das Kontaktverbot sehr ernst und schützen sich durch Isolation", erklärt Fricke. Über Social-Media-Kanäle ist er im regelmäßigen Austausch mit den Partnern in Botswana.

"Die aktuelle Situation ist eine Herausforderung angesichts der gebotenen Ausgangssperre wegen Covid-19", stellt Emerita Goamus aus der Kirchengemeinde Okuryangava im Kirchenkreis Windhoek in Namibia fest. "Arbeitslose und selbstständige Menschen leiden unter Hunger, obwohl die Regierung Geld und Lebensmittel ausgibt", berichtet sie. Ein großes Problem für die Kirche sei, dass die Kosten einschließlich der Gehälter der Angestellten weiterhin abgedeckt werden müssen. "Wir bitten die Gemeinden um Spenden, um unseren Partnern zu zeigen, dass wir an sie denken", sagt Christiane Esser aus Wetzlar, Vorsitzende des Namibiaausschusses.

"Wir benötigen Hilfe für die Menschen, die auf der Straße leben, die Obdachlosen, Alkoholkranken, für die, die keinen Zugang zu sauberem Wasser haben. Wenigstens Seife und andere Hygienemittel müssten wir verteilen können", sagt Pastor Etienne Bazie, Direktor der kirchlichen Entwicklungsorganisation ODE in Burkina Faso.

Unterstützung für Krankenhaus in Tambow

Dass in der Region Wetzlar/Braunfels/Gießen schon viele Spenden zusammengekommen sind, freut ihn. "Danke all denen, die schon jetzt an uns gedacht haben und uns unterstützen", so Bazie. Von 15 westafrikanischen Staaten steht Burkina Faso an der Spitze der Zahl der Erkrankten. Der synodale Arbeitskreis Brot für die Welt-Tikato bittet um Spenden.

"Viele Kirchenmitglieder sind seit der Umsetzung der Richtlinie 'work from home' gekündigt worden und haben ihren Lebensunterhalt verloren", schreibt Ephorus Togar S. Simatupang aus Padangsidimpuan auf der indonesischen Insel Sumatra. Diakonisch Engagierte verteilen zwar Lebensmittelpakete an Mitglieder der Gemeinde sowie Covid-19-Betroffene. Dennoch wird weitere Hilfe benötigt. Zudem seien bereits im Februar zwei Dienstwohnungen von Angestellten der Poliklinik in Muara Sipongi ausgebrannt, sodass die Angestellten ihr Heim verloren hätten und jetzt zur Miete wohnen müssen.

"Ich könnte mir vorstellen, dass wir beim nächsten Besuch in Tambow - dieser war ursprünglich für Mai geplant - für das Erzbischof-Luka-Krankenhaus eine Spende mitnehmen", sagt Ursula Küppers, Vorsitzende des Osteuropaausschusses im Kirchenkreis. "Hier handelt es sich um ein städtisches Krankenhaus, dessen ehemaliger Direktor eng mit dem Vorgängerbischof zusammenarbeitete." Der Kirchenkreis an Lahn und Dill sowie die russisch-orthodoxe Metropolie von Tambow/Zentralrussland sind seit 1992 partnerschaftlich miteinander verbunden.