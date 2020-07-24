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Freitag, 24.07.2020 - 15:05
2 min

In der Sportparkstraße rücken die Bagger an

25 Jahre nach Abzug der Bundeswehr verschwindet eine weitere Panzerstraße. Eltern und Radler freut es besonders.

Die heutige Sportparkstraße war mal eine Panzerstraße - das sieht man ihr an. Am Montag startet der Ausbau im ersten Abschnitt. Foto: Pascal Reeber

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