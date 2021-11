In die Leitplanke geschleudert

Jetzt teilen:

WETZLAR - Zwei demolierte Fahrzeuge und vier Leichtverletzte hat ein Zusammenstoß am Montagmorgen auf der Bundesstraße 49 bei Wetzlar gefordert. Zudem haben Trümmerteile die Fahrstreifen für den Verkehr unpassierbar gemacht - die B 49 musste deswegen für etwa eine halbe Stunde voll gesperrt werden.

Gegen 8.45 Uhr war die 40-jährige Lenkerin eines Renault Clio zwischen den Anschlussstellen Wetzlar-Ost und Garbenheim auf der B 49 in Richtung Limburg unterwegs. Den rechten Fahrstreifen blockierten ein Pannenfahrzeug sowie das Fahrzeug einer Helferin. Die Solmserin zog ihren Clio vom rechten auf den linken Fahrstreifen, um dem Hindernis auszuweichen, übersah dabei jedoch einen von hinten auf dem linken Fahrstreifen herannahenden VW Caddy. Sie scherte unmittelbar vor dem Caddy ein und verlor dabei die Kontrolle über ihr Fahrzeug, geriet ins Schleudern, prallte von der Mittelleitplanke ab und kam quer auf dem Fahrstreifen zum Stehen. Der 46-jährige Fahrer des Caddys schaffte es nicht mehr, seinen Wagen abzubremsen, und krachte in den Clio. Die Unfallfahrerin kam mit leichten Verletzungen ins Wetzlarer Krankenhaus. Ihr Unfallgegner aus Chemnitz sowie eine 46-Jährige und ein 54-jähriger Mitfahrer erlitten ebenfalls leichte Verletzungen. Bis Teile der Fahrzeugtrümmer zur Seite geräumt waren, musste die B 49 an der Unfallstelle für etwa eine halbe Stunde komplett gesperrt werden. Anschließend ging es für den Verkehr einspurig an der Unfallstelle in Richtung Limburg vorbei.

Clio und Caddy waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Angaben zu den Blechschäden und den Schäden an der Leitplanke können noch nicht gemacht werden.