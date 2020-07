In Dutenhofen wird gebaut: Weiträumige Umleitung für Autofahrer

Die Bauarbeiten in Dutenhofen haben begonnen und in der Grabenstraße ist tatsächlich schon so mancher Graben zu sehen: Bürgermeister Andreas Viertelhausen (hinten, Mitte) und Manfred Schwarz vom Tiefbauamt informieren sich vor Ort über die Arbeiten. Stefan Wahl ist gerade dabei, einige Leitungen freizulegen. Foto: Pascal Reeber