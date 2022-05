In Mittelhessen beginnt der Wettstreit der Roboter

Gespannt verfolgen die Teilnehmer der Eröffnungsveranstaltung im Mathematikum, wie die aus Lego gebauten Roboter die Aufgaben auf einem Spielfeld lösen. Foto: Die Brücke Gießen-Wetzlar

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR/GIESSEN - Wetzlar/Gießen (red). Kick-off für die Premiere der mittelhessischen First Lego League Challenge im Mathematikum in Gießen: Der Forschungs- und Roboterwettbewerb ist nun auch in Mittelhessen zu Hause. Teilnehmer können sich ab sofort auf www.first-lego-league.org anmelden.

Besonders Teams aus Schulen können sich mithilfe eines Lego-Educations-Roboter-Sets auf den Wettbewerb vorbereiten. Bei dem müssen Roboter verschiedene Aufgaben auf einem Spielfeld lösen. Bis August können sich Teams bilden und zu dem Wettbewerb anmelden. Das Finale des Regionalwettbewerbs ist für Samstag, 25. Februar 2023, in Pohlheim geplant. Auf die Sieger warten Pokale und die mögliche Qualifikation für die überregionalen Wettbewerbe und das Deutschland-Finale.

Der Deutsch-Amerikanische Klub Die Brücke Gießen-Wetzlar ist Ausrichter der First Lego League Challenge in der Region, heißt es in einer Pressemitteilung. Dabei werde er unterstützt unter anderem vom Regionalmanagement Mittelhessen, dem Mathematikum Gießen und der Stadt Pohlheim. Schirmherr ist der Direktor des Mathematikums Gießen, Albrecht Beutelspacher. Im Mathematikum fiel daher auch der Startschuss für die Saison 2022/2023.

"Bei der First Lego League Challenge können vielfältige Fähigkeiten entdeckt und entwickelt werden. Auf spielerische Weise erarbeitet man sich gemeinsam Kenntnisse in den MINT-Fächern, aber vor allem macht es unglaubliche Freude zu sehen, wie sich der Roboter am Ende bewegt. Man erlebt, wie die eigenen Gedanken Realität werden", erklärte Beutelspacher.

Ansporn für alle technikbegeisterten Schüler

Jens Ihle vom Regionalmanagement Mittelhessen sieht besonders die Chance, dass junge Menschen sich im gesamten Prozess des Wettbewerbs für einen Beruf oder ein Studium im MINT-Bereich begeistern. "Spielerisch das Interesse wecken und den Wunsch nach einem technischen Beruf schüren, ist der richtige Ansatz. Unsere Unternehmen suchen dringend MINT-Talente", sagte er.

Roger Schmidt und Henri Becker, die Organisatoren vom ausrichtenden Deutsch-Amerikanischen Klub, setzen mit ihrem Partner Hands on Technology "auf die technikbegeisterten Schüler im Alter von 9 bis 16 Jahren mit ihren Lehrern, die es hier, wie überall auf der Welt gibt", machte das Duo deutlich.