In Teilen von Garbenheim wird am Donnerstag das Wasser abgestellt

Zwischen 9 und 13 Uhr am Donnerstag macht die Trinkwasserversorgung in Teilen Garbenheims Pause. Foto: dpa

Wetzlar-Garbenheim (red). Wegen dringender Arbeiten am Wasserleitungsnetz in Garbenheim muss am Donnerstag, 13. August, von etwa 9 Uhr bis circa 12.30 Uhr in einigen Bereichen die Wasserversorgung unterbrochen werden. Betroffene Straßen sind: Am Pfeiffer, Wacholderberg, Auf der Mauer, Junkersgrund, Bergstraße und Am Mehlstück. Den Anwohnern dort steht in der genannten Zeit kein Leitungswasser zur Verfügung.

"Die Beseitigung einer Undichtigkeit macht diese Maßnahme erforderlich", erklärt der zuständige Projektleiter des Wetzlarer Energie- und Wasserversorgers Enwag, Jürgen Pitter. Nach der Reparatur kann es nach seinen Angaben anfangs zu Luft in den Leitungen oder zu Trübungen des Wassers kommen. "In diesem Fall sollte man einfach den Wasserhahn kurz laufen lassen" empfiehlt der Projektleiter den Kunden.