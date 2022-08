In Wetzlar an Fotopunkten entlang wandern

Einladung zum "Fotospaziergang" mit (v.l.): Anja Zarge von der Tourist-Info, Leica-Fotograf Michael Agel, Stadtrat Frank J. Kontz, Regina Maiworm von der Tourist-Info und Geraldine Pfeffer vom Leitz-Park-Marketing. Foto: Leica Camera AG

WETZLAR - Wetzlar hat einen neuen Wanderweg, der sich speziell an Fotoamateure richtet. Der acht Kilometer lange "Fotoweg" führt von der Altstadt zum Leitz-Park, markiert mit einer stilisierten Leica-Kamera.

Am Wegesrand befinden sich besondere Motive zum Nachfotografieren. So stellen der Dom, der Alte Friedhof, das Gelände am Leitz-Park oder der Eisenmarkt immer wieder neue Herausforderungen an den Fotografen, damit das Bild eine besondere Atmosphäre wiedergibt. Einzelheiten zu den Motiven werden in dem begleitenden Prospekt erläutert. Der gut markierte Rundweg kann ohne Karte gelaufen werden.

"Wir freuen uns sehr, dass mit diesem Gemeinschaftsprojekt der Stadt Wetzlar und der Leica-Camera AG das Thema Wandern und Fotografie verbunden wird", erläuterte Stadtrat Frank J. Kontz (FDP). Der Leitz-Park biete sich als Ausgangspunkt für den Fotorundweg besonders an. Die Tour könne beispielsweise mit einem Rundgang durch die Leica-Welt oder einem Besuch des interaktiven Ernst-Leitz-Museums beginnen, sagte Geraldine Pfeffer vom Leitz-Park-Marketing GmbH.

Wer den "Fotoweg" kennenlernen möchte, hat dazu am Samstag, 10. September, Gelegenheit. Treffpunkt ist die Tourist-Information am Domplatz um 10 Uhr. Angeboten wird ein zweistündiger Spaziergang mit Stadtführer Dieter Kositschik, der im Leitz-Park endet. Dort findet an diesem Tag das Leitz-Park-Fest statt. Unterwegs gibt es Tipps zu den Fotopunkten. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung in der Tourist-Information unter Telefon 0 64 41-99 77 55 oder per E-Mail an tourist-info@wetzlar.de aber erforderlich.

Der Prospekt zum "Fotoweg" ist in der Tourist-Info am Domplatz oder im Leitz-Park erhältlich.