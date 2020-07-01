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Mittwoch, 01.07.2020 - 19:23
4 min

In Wetzlar braut sich was zusammen

Die traditionellen heimischen Brauereien gibt es nicht mehr. Heute wird in Wetzlar im Keller oder der Garage Bier hergestellt. Die Hobbybrauer wollen sich nun besser vernetzen.

Pascal Reeber: Redakteur Wetzlar
Von Pascal Reeber
Redakteur Wetzlar
In der Garage von Jan Grothe (4. von links) nehmen Tresen, Kühlschrank und Braugerätschaften mehr und mehr Platz ein. Das ermöglicht aber eben auch Zusammenkünfte wie diese mit anderen Hobbybrauern aus der Region. Der Wetzlarer Bürgermeister Andreas Viertelhausen (2. von links) wirbt für eine bessere Vernetzung der Brauer in Wetzlar und Umgebung. Foto: Pascal Reeber

In der Garage von Jan Grothe (4. von links) nehmen Tresen, Kühlschrank und Braugerätschaften mehr und mehr Platz ein. Das ermöglicht aber eben auch Zusammenkünfte wie diese mit anderen Hobbybrauern aus der Region. Der Wetzlarer Bürgermeister Andreas Viertelhausen (2. von links) wirbt für eine bessere Vernetzung der Brauer in Wetzlar und Umgebung. Foto: Pascal Reeber

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