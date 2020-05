In Wetzlar entsteht die Hightech-Schule der Malteser

Zurückgeben möchten derzeit viele Menschen etwas, die vor wenigen Jahren als Geflüchtete nach Deutschland gekommen sind und hier viel Unterstützung erfahren haben. Die Geflüchteten nähen in Zusammenarbeit mit den Wetzlarer Maltesern eine große Anzahl von Mund-Nase-Masken und geben diese kostenlos an Menschen aus, die sich keine Masken leisten oder selbst herstellen können.

Seit die Maskenpflicht deutschlandweit gilt, muss jeder eine Maske tragen, um etwa einkaufen gehen zu können. Entsprechend schwierig ist die Situation, wenn man sich keine Maske oder andere Bedeckungen leisten kann. Wer in solch einer Situation ist, kann sich im Malteser-Zentrum an der Christian-Kramp-Straße 17 kostenfrei Stoffmasken abholen und in der Öffentlichkeit verwenden.