In Wetzlar entsteht die Hightech-Schule der Malteser

Von außen unauffällig, im Inneren Hightech: der Neubau des Malteser-Ausbildungszentrums in Wetzlar. Grafik: MMZ-Architekten
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MASKEN FÜR BEDÜRFTIGE
Zurückgeben möchten derzeit viele Menschen etwas, die vor wenigen Jahren als Geflüchtete nach Deutschland gekommen sind und hier viel Unterstützung erfahren haben. Die Geflüchteten nähen in Zusammenarbeit mit den Wetzlarer Maltesern eine große Anzahl von
Mund-Nase-Masken und geben diese kostenlos an Menschen aus, die sich keine Masken leisten oder selbst herstellen können.
Seit die Maskenpflicht deutschlandweit gilt, muss jeder eine Maske tragen, um etwa einkaufen gehen zu können. Entsprechend schwierig ist die Situation, wenn man sich keine Maske oder andere Bedeckungen leisten kann. Wer in solch einer Situation ist, kann sich im Malteser-Zentrum an der Christian-Kramp-Straße 17
kostenfrei Stoffmasken abholen und in der Öffentlichkeit verwenden.
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