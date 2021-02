In Wetzlar friert der Biomüll fest

Im Winter kann der Biomüll schon einmal in der Tonne festfrieren. Foto: Peter Steffen/dpa

Jetzt teilen:

WETZLAR - Aus aktuellem Anlass weist die Stadtreinigung Wetzlar darauf hin, dass auch die Biotonnen von den winterlichen Temperaturen teilweise deutlich unter dem Gefrierpunkt nicht verschont bleiben.

Vor allem feuchte Bioabfälle, wie nasses Laub oder Küchenabfälle, gefrieren oft so fest in der Tonne, dass auch mehrmaliges Rütteln an der Schüttung des Müllfahrzeuges keine vollständige Leerung bewirkt.

Dem kann vorgebeugt werden, indem feuchte Abfälle großzügig in Zeitungspapier eingewickelt werden. Ast- und Strauchschnitt in der Biotonne sorgen für Luftpolster und Abstand zu Tonnenboden und

-wand. Des Weiteren sollte darauf geachtet werden, dass Abfälle nur locker in die Behälter geworfen werden, nicht gepresst.

Optimal ist es natürlich, die Tonne in der Nacht vor der nächsten Entleerung in einem frostgeschützten Raum, etwa in der Garage, unterzustellen. Ist dies nicht möglich und der Biomüll trotz Anwendung der genannten Tipps einmal festgefroren, kann dieser vorsichtig mit einem Spaten gelöst werden, sodass die anschließende Entleerung problemlos erfolgen sollte.