In Wetzlar für den Frieden in der Ukraine beten

Im Wetzlarer Dom gibt es eine von Klassen der Lotteschule gestaltete Gebetsstation. Hier kann man Klagen und Bitten vor Gott bringen. Foto: Uta Barnikol-Lübeck

WETZLAR/ASSLAR/BRAUNFELS/ BURGSOLMS/HÜTTENBERG/ HOHENAHR/WETTENBERG - Wetzlar/Asslar/Braunfels/ Burgsolms/Hüttenberg/

Hohenahr/Wettenberg (bkl). Der Angriff Russlands auf die Ukraine hat Angst und große Besorgnis ausgelöst. Viele evangelische Kirchengemeinden beten in ihren Sonntagsgottesdiensten für den Frieden. "In allen evangelischen Gottesdiensten der Gemeinde beten wir im Rahmen des Fürbittengebets ausdrücklich auch für den Frieden", so Pfarrer Björn Heymer. Doch auch gesonderte Friedensgebete und Aktionen laden zur Beteiligung ein.

In Naunheim läuten jeweils von 13.05 bis 13.15 Uhr die Glocken und rufen dabei zum Friedensgebet auf. In der Passionszeit trifft sich die Gemeinde zudem mittwochs um 7 Uhr im Gemeindezentrum (Am Berg 4) zum Friedensgebet.

Ein wöchentliches Friedensgebet veranstalten jeden Freitag von 18 bis 18.30 Uhr auch die christlichen Kirchen in Hüttenberg. Treffpunkt ist das Paul-Schneider-Gemeindezentrum (Paul-Schneider-Straße 12). Am Karfreitag, 15. April, finden die Friedensgebete im Rahmen der Gottesdienste in den jeweiligen Gemeinden statt. Weitere Informationen hierzu gibt es auch unter https://tinyurl.com/55eceuaa.

Ein ökumenisches Abendgebet für den Frieden findet freitags um 18 Uhr in der Friedenskirche in Braunfels (Gartenstraße 25) statt. In Bonbaden, Neukirchen und Schwalbach steht im Gemeindebrief ein Friedensgebet mit der Bitte, jeden Abend um 19 Uhr, wenn die Glocken läuten, ein Friedenslicht ins Fenster zu stellen und das Gebet zu beten. Dieses ist zu finden auf https://tinyurl.com/yckmas6x.

Zu einem Friedensgebet trifft sich auch die evangelische Kirchengemeinde Berghausen am Freitag, 25. März, um 19 Uhr in ihrer Kirche (Hauptstraße 26). Die Friedensgebete finden anschließend dann an jedem zweiten Freitag in der evangelischen Kirche statt.

Ihre Passionsandachten als Friedensgebete feiern die Kirchengemeinden Burgsolms und Ulmtal. In Burgsolms trifft sich die Gemeinde mittwochs vor Ostern um 19 Uhr in der evangelischen Kirche (Bergstraße 1). Am Mittwoch, 6. April, hält Pfarrer Michael Perko um 19.30 Uhr in der katholischen Kirche St. Elisabeth einen Vortrag zum Thema "Was bedeutet uns der Karfreitag?" Die Passionsandachten als Friedensgebete finden montags jeweils um 18 Uhr statt: am 21. März in der evangelischen Kirche Holzhausen (Ulmtalstraße 6) und am 28. März in der evangelischen Kirche Ulm (Kirchstraße 6). In den regulären Gottesdiensten in Ulm besteht außerdem die Möglichkeit, Friedenslichter an den Altar zu stellen.

Zum Friedensgebet für die Ukraine lädt die evangelische Kirchengemeinde Erda-Großaltenstädten für Dienstag, 22. März, um 17 Uhr ein. Treffpunkt ist der Alexanderplatz in Erda. Die Veranstaltungsreihe wird an allen folgenden Dienstagen fortgesetzt. Das Friedensgebet dauert jeweils etwa 20 Minuten.

Wöchentliche Friedensgebete für die Ukraine gibt es auch in der Kirchengemeinde Wettenberg. Sie finden jeden Donnerstag um 18 Uhr statt. Am 24. März trifft sich die Gemeinde in der evangelischen Kirche Wißmar, am 31. März und 7. April in der evangelischen Kirche Launsbach.

Der Laurentiuskonvent Laufdorf hält jeden Dienstagabend um 18 Uhr ein Friedensgebet ab.