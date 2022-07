In Wetzlar gegen den Krebs antanzen

Der Schwarz-Rot-Club Wetzlar veranstaltet einen Workshop zu Tanzsport und Krebs. Mit dabei ist Onkologin Jutta Hübner, die solche Projekte deutschlandweit realisiert. Symbolfoto: Martin Schutt/dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

NAUBORN - Die Diagnose Krebs ist für viele Betroffene und Angehörige oftmals schwer zu verkraften. Studien zeigen, dass sich Erkrankte sozial ausgegrenzt fühlen oder sich selbst aus dem gewohnten gesellschaftlichen Leben zurückziehen. In Nauborn findet am Samstag, 30., und Sonntag, 31. Juli, ein Workshop mit Vorträgen und Tanzsport statt, der dieser Entwicklung entgegensteuern möchte.

Lesen Sie auch: Fake News: Kein Böschungsbrand an der A45 bei Wetzlar

Die Idee zu dem Projekt in Wetzlar hatte Johanna Klisan, Tanzlehrerin und Vizepräsidentin des Tanzsport-Vereins Schwarz-Rot-Club Wetzlar. "Ich erlebe täglich, welche positiven Auswirkungen Bewegung haben kann", sagt die Tanzlehrerin.

Verknüpfte Artikel

Als ein Angehöriger an Krebs erkrankt sei, habe sie sich näher mit dem Thema befasst und sei bei ihrer Recherche auf ein Projekt der Onkologin Jutta Hübner gestoßen. Die Jenaer Professorin hat bereits in mehreren Städten Tanzworkshops mit Vorträgen über Krebs kombiniert, so etwa in Berlin, Ludwigshafen und Saarbrücken.

"Ich habe im vergangenen Jahr eine Ausbildung als Übungsleiterin in der Rehabilitation der Krebsnachsorge absolviert und daraufhin Frau Hübner angeschrieben und gefragt ob Sie sich eine Kooperation vorstellen kann", sagt Johanna Klisan.

Jutta Hübner hatte bereits Kontakte zu Dr. Wolfgang Gießler, dem Oberarzt der Hämatologie und Onkologie der Lahn-Dill-Kliniken. "Das waren schon mal gute Voraussetzungen", sagt die stellvertretende Präsidentin.

Wie aber passen Krebs und Tanzsport zusammen? "Tanzen verbindet Körper, Seele und Geist", heißt es auf der Internetseite der Onkologin. Es fördere Koordination und sei ein gutes Training, sich selbst und andere kennenzulernen. Zudem baue es Berührungsängste ab. "Tanz kann die Beziehung zwischen Menschen stärken. Deshalb konzentrieren wir uns auf Paartänze aus Standard und Latein", geht es in der Einleitung zum Workshop weiter.

Beim Workshop in Nauborn wechseln sich Tanzübungen mit Vorträgen ab

Jutta Hübner forscht seit mehreren Jahren zu Krebs und rief im Jahr 2017 die "Stiftung Perspektiven - Weg für Menschen mit Krebs" ins Leben. Sie hat eine Stiftungsprofessur für integrative Onkologie in Jena inne und erforscht mit ihrer Arbeitsgruppe die Begleitung von Krebspatienten. "Patienten und Angehörige haben Fragen", erklärt die Medizinerin im Netz und fährt fort: "Wir wollen so viele wie möglich beantworten." Diagnose und Behandlung einer Krebserkrankung sei nur ein Teil des Heilungsprozesses, die richtige Begleitung sei ebenfalls ein wichtiger Teil der Genesung.

Beim kommenden Workshop in Nauborn wechseln sich Tanzübungen mit Vorträgen von Jutta Hübner, Wolfgang Gießler und Johanna Klisan ab. Die Experten gehen auf verschiedene Fragen rund um das Thema Krebs ein: Was ist Krebs überhaupt? Welche Therapien gibt es für welche Krebsarten? Was kann man gegen Nebenwirkungen tun?

Aber auch Aspekte wie die richtige Ernährung, sportliche Aktivitäten, die Rolle von Naturheilkunde und Kommunikationsmöglichkeiten mit Partnern, Angehörigen, Freunden und Ärzten werden thematisiert.

Bei einer einmaligen Aktion soll es jedoch nicht bleiben. Johanna Klisan möchte eine eigene Tanzgruppe innerhalb des Vereins gründen. "Ich möchte gern einmal in der Woche einen Kurs zu Reha-Zwecken anbieten", erklärt die Tanzbegeisterte. In diesem Kurs sollen dann neben Koordination, Kräftigung und Ausdauer vor allem soziale Kontakte und Spaß im Mittelpunkt stehen. "Der Tanzsport ist für all diese Dinge wunderbar geeignet", sagt Johanna Klisan.

Der Tanzworkshop findet am 30. und 31. Juli, jeweils von 8 Uhr bis 18 Uhr im Bürgerhaus Nauborn statt. Der Eintritt ist für die Teilnehmer kostenlos.

Der Verein bittet um eine verbindliche Anmeldung telefonisch unter 01 52-29 21 78 17 oder per E-Mail an Johanna Klisan info@joisa.de.