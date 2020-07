In Wetzlar startet am Montag die nächste Großbaustelle

Symbolbild. Archivfoto: Sebastian Kahnert/dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Wetzlar (pre). Nach der Baustelle ist bekanntlich vor der Baustelle. Mit Fertigstellung des Knotens Franzenburg kann die Stadt nun an den Ausbau der Sportparkstraße gehen. Das ging bislang nicht, weil diese als Umleitung für den Franzenburg-Ausbau benötigt wurde. Noch in diesem Sommer kommt auf die Autofahrer zudem eine Deckensanierung an einer wichtigen Ausfallstraße zu.

Die Rede ist von der Frankfurter Straße und hier konkret vom Abschnitt zwischen der Einmündung Bergstraße und der Spilburg. Voraussichtlich in der zweiten Augustwoche werden hier die Bauarbeiter anrücken.

Weiterführende Links

Ein weiteres Teil in einem großen Puzzle

Ulrich Erbe vom Tiefbauamt der Stadt geht allerdings nicht von großen Verkehrsbehinderungen aus. Wie zuletzt bei den Arbeiten der Enwag am Knoten Frankfurter/Bergstraße werde man in drei Abschnitten arbeiten können - jeweils auf einer Seite der Straße, zum Schluss in der Mitte. Die Deckensanierung ist ein weiteres Puzzleteil im Großprojekt der Stadt, vor Ende der Hochstraße (2027) alle wichtigen Zufahrten in die Stadt zu sanieren.

Im Fall der Ausfallstraße in Richtung Rechtenbach hatte das vor zwei Jahren mit der Sanierung des Friedrich-Ebert-Platzes begonnen. Auch der Umbau der Franzenburg ist ein Teil dieses Großprojekts. Mit den für August geplanten Arbeiten auf der Frankfurter Straße ist dann die Strecke vom Ebert-Platz bis zur Lessingstraße in Schuss. Dann muss nur noch das Teilstück bis zum Kreisverkehr am Ortsausgang saniert werden.

Doch zunächst beginnt am Montag, 27. Juli, der Ausbau der Sportparkstraße. Der Name täuscht, denn es handelt sich um eine reinrassige Panzerstraße aus Bundeswehrzeiten mit einer Fahrbahn auf Betonplatten. Für nach letztem Stand 6,8 Millionen Euro soll eine moderne Straße mit Schutzstreifen für Räder und Gehwegen für Fußgänger entstehen, auch die Kanäle werden saniert. Die Baustelle kündigt sich mit Umleitungen für den Busverkehr an, die ab Dienstag, 21. Juli, gelten. Die Linie 11 wird durch die Schanzenfeldstraße und die Edgar-Hobinka-Straße umgeleitet, an der Einmündung dieser Straßen wird eine Ersatzhaltestelle eingerichtet.

Und es gibt auch gute Nachrichten für Autofahrer: Die Bauarbeiten im Philosophenweg sollen Ende dieser Woche planmäßig enden, dort stehen laut Erbe nur noch Markierungsarbeiten an. Voraussichtlich am 15. August soll die Decken- und Kanalsanierung in der Siechhofstraße beendet sein. Etwas länger dauern die Einschränkungen wegen der Graugusssanierung der Enwag in der Braunfelser Straße: bis Mitte September nämlich.