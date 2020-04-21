Dienstag,
21.04.2020 - 13:20
2 min
In Wetzlar und Aßlar fließt ab 3. Juni H-Gas durch die Leitungen
Durch die Corona-Pandemie war der Zeitplan für die Umstellung von L-Gas auf H-Gas stark unter Druck geraten, weil Monteure nicht in die Häuser gelassen wurden. Inzwischen hat sich die Situation laut Enwag deutlich gebessert, der Umschalttermin 3. Juni für Wetzlar, Aßlars Kernstadt und Kleinaltenstädten steht.
Die Düse macht's: Der Tausch einer kleinen Düse reicht aus, um die meisten Gasgeräte auf das neue H-Gas anzupassen. Foto: Enwag
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