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Dienstag, 21.04.2020 - 13:20
2 min

In Wetzlar und Aßlar fließt ab 3. Juni H-Gas durch die Leitungen

Durch die Corona-Pandemie war der Zeitplan für die Umstellung von L-Gas auf H-Gas stark unter Druck geraten, weil Monteure nicht in die Häuser gelassen wurden. Inzwischen hat sich die Situation laut Enwag deutlich gebessert, der Umschalttermin 3. Juni für Wetzlar, Aßlars Kernstadt und Kleinaltenstädten steht.

Die Düse macht's: Der Tausch einer kleinen Düse reicht aus, um die meisten Gasgeräte auf das neue H-Gas anzupassen. Foto: Enwag

Die Düse macht's: Der Tausch einer kleinen Düse reicht aus, um die meisten Gasgeräte auf das neue H-Gas anzupassen. Foto: Enwag

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Wetzlar Ort Hessen Lahn-dill-kreis Wetzlar,-stadt Wetzlar
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