In Wetzlar wird an 25 Knotenpunkten der Verkehr gezählt - auch am Ebert-Platz

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Vielleicht haben sie es in den vergangenen Tagen schon am Straßenrand stehen sehen, das Video-Zählgerät, mit dessen Hilfe derzeit in Wetzlar der Verkehr erfasst wird. An 25 Knotenpunkten in der Kernstadt und in Naunheim werden die Kameras aufgestellt, um zu ermitteln, wann wo wieviel Autos, Lastwagen, Busse, Sprinter, aber auch Radfahrer und Motorradfahrer unterwegs sind. Dabei seien bei den Aufnahmen weder Kennzeichen noch Fahrzeuginsassen zu erkennen, erklärt Michael Kreitmeier von der beauftragten Firma Kreitmeier Konzept. Die gewonnenen Daten fließen in den Generalverkehrsplan der Stadt Wetzlar ein, mit ihrer Hilfe können zum Beispiel Aussagen über Rückstaus getroffen werden, sagt Sven Torben Tropp vom Tiefbauamt der Stadt. Auch seien sie Grundlage für Umbaumaßnahmen, jüngstes Beispiel: die Franzenburg. Foto: Tanja Freudenmann