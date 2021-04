3 min

In Wetzlars Bergstraße soll bezahlbarer Wohnraum entstehen

Bezahlbares Wohnen in Wetzlar - was fast nach einem Wunschtraum klingt, will eine Stiftung in der Bergstraße ermöglichen. Dort entstehen 32 barrierefreie Wohnungen.

Von Pascal Reeber Redakteur Wetzlar