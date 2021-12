In Wetzlars Trauerhallen und Abschiedsräumen gilt jetzt 2G

Der Neue Friedhof in Wetzlar. Für Bestattungen und Trauerabschiede gelten wegen Corona neue Regeln. Archivfoto: Pascal Reeber

WETZLAR - In den Abschiedsräumen und Trauerhallen auf den Wetzlarer Friedhöfen gelten jetzt die 2G-Regeln. Das habe die Friedhofsverwaltung beschlossen, teilte Stadt-Pressesprecherin Kirsten Ohlwein mit. Entsprechende Zertifikate sind am Eingang vorzuzeigen. Für Sechs- bis 18-Jährige sowie nachweislich freigestellte Personen reicht ein tagesaktueller Antigen-Schnelltest.

Die Anzahl der Gäste in der Trauerhalle oder im Abschiedsraum richtet sich nach der Menge der aufgestellten Stühle. Das Stehen in der Trauerhalle ist untersagt. Bis zur Einnahme des Sitzplatzes ist dort eine medizinische Gesichtsmaske oder eine FFP2-Maske zu tragen. In einem Abschiedsraum muss sie ständig getragen werden.

Keine Begrenzung außerhalb der Trauerhalle

Außerhalb der Trauerhalle ist die Anzahl der Besucher nicht begrenzt. Die Friedhofsverwaltung empfiehlt aber, Bestattungen und Trauerfeiern im möglichst kleinen Kreis auszurichten und medizinische Gesichtsmasken zu tragen.

Termine bei der Friedhofsverwaltung sind derzeit nur nach telefonischer Vereinbarung unter 0 64 41-99 68 78 in der Zeit zwischen 8 Uhr und 12 Uhr möglich. Der Zutritt erfolgt nach Aufforderung und mit medizinischer Gesichtsmaske oder FFP2-Maske.