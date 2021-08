Industrie sucht mehr Arbeitskräfte

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GREIFENSTEIN/WETZLAR/LIMBURG - Im Lahn-Dill-Kreis liegt die Arbeitslosenquote im August unverändert bei 5,0 Prozent. Vor einem Jahr betrug die Quote nach Angaben der Arbeitsagentur Limburg-Wetzlar 6,1 Prozent. In absoluten Zahlen: 6958 Personen waren im letzten Monat als arbeitslos registriert. Das waren 14 mehr als im Juli und 1586 weniger als vor einem Jahr.

Die Geschäftsführerin der Agentur, Angelika Berbuir, erklärte: Besonders erwähnenswert sei, dass die Zahl der Langzeitarbeitslosen (aktuell 3059 Personen) nach vielen Monaten stetigen Anstiegs nun schon im dritten Monat in Folge zurückgegangen sei. Die Arbeitskräftenachfrage sei trotz der Ferienzeit hoch gewesen. Vor allem das verarbeitende Gewerbe, also die Industrie, das Gastgewerbe und die Zeitarbeit meldeten vergleichsweise sehr hohe Personalbedarfe. Sorgen bereitet ihr weiterhin die Entwicklung am Ausbildungsmarkt.

Von Oktober 2020 bis August 2021 meldeten sich im Lahn-Dill-Kreis 1346 Ausbildungssuchende bei der Agentur, 106 weniger als in der vergleichbaren Vorjahresperiode. 206 dieser Jugendlichen sind derzeit noch unversorgt (Vorjahreswert: 196). Demgegenüber erteilten die heimischen Unternehmen und Verwaltungen bislang insgesamt 1710 Vermittlungsaufträge, 84 mehr als vor einem Jahr. 553 dieser Lehrstellen seien bislang noch unbesetzt. Auf einen Ausbildungssuchenden kommen derzeit statistisch gesehen 1,27 gemeldete Ausbildungsstellen (im Vorjahr: 1,12 Stellen).

Kurzarbeit: Erstmals gibt es für den März 2021 eine Hochrechnung zur realisierten Kurzarbeit auf Kreisebene. Demnach arbeiteten im Lahn-Dill-Kreis im genannten Monat 7224 Arbeitnehmer in 915 Betrieben kurz (Kurzarbeiterquote 7,6 Prozent). Das waren 928 Kurzarbeiter weniger als im Monat zuvor. Die Zahl der kurzarbeitenden Betriebe sank binnen Monatsfrist um 164.