Infomesse zur Zukunft der B 49 findet online statt

Die Arbeiten an der Taubensteinbrücke stehen kurz vor dem Abschluss. Um die Baustellenverkehrsführung abzubauen, wird die B 49 am Wochenende voll gesperrt werden. Die Vollsperrung betrifft die B 49 in beiden Richtungen zwischen den Anschlussstellen Wetzlar-Mitte und Garbenheim. Die Sperrung gilt von Samstag, 25. April, 18 Uhr, bis Sonntag, 26. April, ca. 22 Uhr. Der Durchgangsverkehr in Richtung Gießen wird ab Wetzlar-Dalheim über die B 277, die Anschlussstelle Aßlar der A 480 zum Wetzlarer Kreuz und weiter über die A 45 zur Anschlussstelle Wetzlar-Ost umgeleitet.

Bis Wetzlar-Mitte kann der Verkehr aus Richtung Limburg die B 49 befahren und dort abfahren. Auch kann an der Anschlussstelle Wetzlar-Mitte auf die B 49 Richtung Limburg aufgefahren werden.